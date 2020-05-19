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18-летняя продавец в Минске подозревается в присвоении денег
19.05.2020 19:06 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTТалантлива не по годам. В Минске задержали девушку - продавца магазина, ей всего 18 лет. И барышня уже подозревается в присвоении денег. В столичный отдел по борьбе с экономическими преступлениями обратился управляющий сети магазинов косметики с просьбой разобраться в ситуации. Оказалось, что в книге жалоб была вырвана страница. В скором времени милиционеры выяснили, что к этому причастна юная работница павильона. Причиной послужила жалоба посетительницы: она оплатила стоимость товара в полном размере, а в чеке была указана скидка. Оперативники установили, что таким образом продавец провела около 100 скидок на покупки разным покупателям с помощью своей дисконтной карты. При этом разницу в стоимости девушка присваивала себе. Что примечательно: это не единственная схема, которой пользовалась продавец. Так, при покупке за наличку чек, который покупатель не просил, она аннулировала, а деньги из кассы забирала себе. Ущерб составил около 3 тысяч рублей. Известно, что ранее минчанка в криминальных хрониках не фигурировала.
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Талантлива не по годам. В Минске задержали девушку - продавца магазина, ей всего 18 лет. И барышня уже подозревается в присвоении денег. В столичный отдел по борьбе с...
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