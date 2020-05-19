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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пожар в столичной пятиэтажке: бойцы МЧС спасли бабушку и внука Мальчишку спасатели нашли без сознания на полу у входной двери, там же была и женщина. Как сообщается, сигнал о ЧП поступил накануне - из квартиры на втором этаже...

Мальчишку спасатели нашли без сознания на полу у входной двери, там же была и женщина. Как сообщается, сигнал о ЧП поступил накануне - из квартиры на втором этаже дома на улице Ольшевского шел дым. Когда к месту вызова прибыли пожарные, по внешним признакам ничего не наблюдалось. Пришлось вскрыть входную дверь перед тем, как попасть в квартиру. И уже как было сказано, в коридоре спасатели нашли хозяйку и ее внука - подростка, мальчик 2004 года рождения. Их вывели на свежий воздух и передали медикам. После осмотра школьника госпитализировали с термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения. Женщина не пострадала. Отмечается, что эвакуировать соседей не пришлось. Причина пожара неизвестна. Шалость со спичками, видимо, исключена.