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Пожар в столичной пятиэтажке: бойцы МЧС спасли бабушку и внука

19.05.2020 19:34 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Мальчишку спасатели нашли без сознания на полу у входной двери, там же была и женщина. Как сообщается, сигнал о ЧП поступил накануне -  из квартиры на втором этаже дома на улице Ольшевского шел дым. Когда к месту вызова прибыли пожарные, по внешним признакам ничего не наблюдалось. Пришлось вскрыть входную дверь перед тем, как попасть в квартиру. И уже как было сказано,  в коридоре спасатели нашли хозяйку и ее внука - подростка, мальчик 2004 года рождения. Их вывели на свежий воздух и передали медикам. После осмотра школьника госпитализировали с термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения. Женщина не пострадала. Отмечается, что эвакуировать соседей не пришлось. Причина пожара неизвестна. Шалость со спичками, видимо, исключена.   
 
 
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Мальчишку спасатели нашли без сознания на полу у входной двери, там же была и женщина. Как сообщается, сигнал о ЧП поступил накануне -  из квартиры на втором этаже...
 
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