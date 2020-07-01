ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Двух нелегальных торговцев вывели на чистую воду сотрудники столичного ОБЭП

01.07.2020 09:20 — Новости регионов | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В одном из гаражей Октябрьского района Минска оперативники нашли около 650 упаковок с табаком для кальяна без белорусских акцизов. Товар принадлежал 35-летнему минчанину, который арендовал помещение. Со слов мужчины, табак на сумму 11 тысяч рублей он привез из России для личного потребления. Еще в одном гараже, который принадлежит 46-летнему минчанину, оперативники нашли более 2 тысяч литров дизеля. По информации милиции, мужчина покупал топливо у своих знакомых, как правило, дальнобойщиков по рыночным ценам. В последующем продавал солярку уже на 10 копеек дороже. Общую стоимость оценили почти в 4 тысячи рублей. В отношении нарушителей составлены административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность. 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одном из гаражей Октябрьского района Минска оперативники нашли около 650 упаковок с табаком для кальяна без белорусских акцизов. Товар принадлежал 35-летнему...
 
Новости дня
Новости регионов
 
В столице оперативники задержали дилера параметилэфедрона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Слуцк Город

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика