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Двух нелегальных торговцев вывели на чистую воду сотрудники столичного ОБЭП
01.07.2020 09:20 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTВ одном из гаражей Октябрьского района Минска оперативники нашли около 650 упаковок с табаком для кальяна без белорусских акцизов. Товар принадлежал 35-летнему минчанину, который арендовал помещение. Со слов мужчины, табак на сумму 11 тысяч рублей он привез из России для личного потребления. Еще в одном гараже, который принадлежит 46-летнему минчанину, оперативники нашли более 2 тысяч литров дизеля. По информации милиции, мужчина покупал топливо у своих знакомых, как правило, дальнобойщиков по рыночным ценам. В последующем продавал солярку уже на 10 копеек дороже. Общую стоимость оценили почти в 4 тысячи рублей. В отношении нарушителей составлены административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность.
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В одном из гаражей Октябрьского района Минска оперативники нашли около 650 упаковок с табаком для кальяна без белорусских акцизов. Товар принадлежал 35-летнему...
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