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Забыла закрыть машину и лишилась 7 тысяч рублей

02.07.2020 09:23 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Жулик заполучил более 7 тысяч рублей - просто владелица денег забыла запереть машину. Но обо всем по порядку. В милицию обратилась женщина, из ее автомобиля исчезла наличность. Автомобиль "лексус" она припарковала во дворе дома, закрыть замки забыла. А утром уже не нашла своего имущества в салоне. Свидетелем ночных событий оказалась камера наблюдения. На кадрах был запечатлен мужчина, который пробрался через забор и открыл дверь. Сразу выяснить его личность было не просто, не лучшее качество видео. Но у правоохранителей уже появились на тот момент догадки.

Прошлой осенью в деревне Тарасово уже случались такие инциденты. Мужчина дергал за дверные ручки и забирал из авто различные вещи. Тогда злоумышленника задержали. И в этот раз человек на записи оказался весьма похож на уже знакомого милиционерам жулика. Фигуранта нашли, и он во всем сознался. Более того, рассказал и о том, что забрал деньги из салона БМВ. Последняя была припаркована в этом же поселке. Сообщается, что за прошлые дела задержанный был на так называемой домашней химии.
 
 
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Жулик заполучил более 7 тысяч рублей - просто владелица денег забыла запереть машину. Но обо всем по порядку. В милицию обратилась женщина, из ее автомобиля исчезла...
 
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