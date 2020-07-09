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В столице задержаны братья по подозрению в реализации наркотиков

09.07.2020 10:46 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

По оперативной информации, продажей дурмана молодые люди занялись в январе. Покупали крупные партии товара, фасовали на мелкие дозы и сбывали в Минске. Закладки делали в основном в парках, а координаты тайников сообщали кураторам. Возбуждено уголовное дело.

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Минска: "26-летнего и 24-летнего парней правоохранители задержали с поличным в подъезде дома, где они арендовали квартиру. При себе у жителей г. Мозыря сотрудники милиции обнаружили 96 свертков с порошкообразным веществом, содержащим в своем составе пара-метилэфедрон. Общий вес изъятого наркотика составил более 200 граммов".

Также по месту жительства правоохранители изъяли электронные весы, изоленту и фасовочные пакеты. 

 
Теги: Минск
 
 
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По оперативной информации, продажей дурмана молодые люди занялись в январе. Покупали крупные партии товара, фасовали на мелкие дозы и сбывали в Минске. Закладки...
 
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