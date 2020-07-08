ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Дубровно открыли современную футбольную площадку

08.07.2020 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровно открыли современную футбольную площадку

Современная футбольная площадка — хороший стимул для дальнейшего развития спорта в регионе. Поле с искусственным покрытием, воротами и ограждением появилось на стадионе средней школы №2, благодаря социальному проекту «Bonfesto-детям». Он реализуется Туровским молочным комбинатом совместно с Белорусской федерацией футбола и местными органами власти.
Как рассказал на церемонии торжественного открытия объекта директор департамента обеспечения спортивных мероприятий ассоциации «Белорусская федерация футбола» Иван Горовец, в Дубровно, благодаря инициативе местной власти, футбольную площадку возвели в рекордно короткие сроки — как нигде.


В Дубровно открыли современную футбольную площадку


В Дубровно открыли современную футбольную площадку

— Согласно поручению Главы государства, в этом году планируется открытие 30 подобных площадок по стране, — заявил глава Федерации. — Половину мы уже сделали. 14 полноразмерных полей планируется в республике ввести в этом году. Возводим манеж в Витебске. На следующей неделе планируем там укладку травы. А в сентябре, думаю, завершим проект.
Реализация такого значимого проекта — это возможность приложить максимум усилий для внедрения в общество принципов здорового образа жизни, создания условий для занятий футболом юных белорусов. Об этом сказал Николай Шерстнев.
— За таким событием, как сегодняшнее открытие нового спортивного объекта, стоит прославление своей малой родины, — подчеркнул глава области.— Мы хотим, чтобы наши ребятишки выросли не только физически крепкими, но чтобы из них выросли будущие чемпионы. Чтобы каждый из них с гордостью сказал: «Я родился в городе Дубровно, я здесь тренировался и стал чемпионом».


В Дубровно открыли современную футбольную площадку


В Дубровно открыли современную футбольную площадку

Председатель облисполкома констатировал, что старт был дан несколько лет назад, когда готовили город к «Дожинкам-2017».
— Мы тогда поставили задачу последовательно, из года в год вводить новые объекты, — подчеркнул Николай Шерстнев. — Так и получается — ежегодно в Дубровно вводятся в строй новые объекты, город становится привлекательнее. И самое главное — здесь создаются те условия, когда молодежь, заканчивая школу, может смело сказать: «Я хочу остаться здесь жить и работать». И тогда у каждого небольшого городка будет перспектива. Ради этого все делается.
Председатель Дубровенского райисполкома Анатолий Лукашов поблагодарил всех, кто принимал самое активное участие в строительстве площадки — руководителям организаций и предприятий района.
— У нас 45 детишек ходят в секцию футбола, в том числе есть и команда девочек, — сказал Анатолий Лукашов. — Не раз дубровенские футболисты становились призерами в областных соревнованиях. Достижения будем приумножать из года в год.

В Дубровно открыли современную футбольную площадку


В Дубровно открыли современную футбольную площадку

Руководитель района вручил дипломы, призы и благодарности юным дубровенцам-призерам, победителям республиканских и областных турниров, олимпиад, их тренерам.
Ольга ЛЕБЕДЕВА. Фото автора.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Современная футбольная площадка — хороший стимул для дальнейшего развития спорта в регионе. Поле с искусственным покрытием, воротами и ограждением появилось
 
Новости дня
Новости регионов
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Смалявiцкi край

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика