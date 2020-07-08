В Дубровно открыли современную футбольную площадку

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Современная футбольная площадка — хороший стимул для дальнейшего развития спорта в регионе. Поле с искусственным покрытием, воротами и ограждением появилось на стадионе средней школы №2, благодаря социальному проекту «Bonfesto-детям». Он реализуется Туровским молочным комбинатом совместно с Белорусской федерацией футбола и местными органами власти.

Как рассказал на церемонии торжественного открытия объекта директор департамента обеспечения спортивных мероприятий ассоциации «Белорусская федерация футбола» Иван Горовец, в Дубровно, благодаря инициативе местной власти, футбольную площадку возвели в рекордно короткие сроки — как нигде.













— Согласно поручению Главы государства, в этом году планируется открытие 30 подобных площадок по стране, — заявил глава Федерации. — Половину мы уже сделали. 14 полноразмерных полей планируется в республике ввести в этом году. Возводим манеж в Витебске. На следующей неделе планируем там укладку травы. А в сентябре, думаю, завершим проект.

Реализация такого значимого проекта — это возможность приложить максимум усилий для внедрения в общество принципов здорового образа жизни, создания условий для занятий футболом юных белорусов. Об этом сказал Николай Шерстнев.

— За таким событием, как сегодняшнее открытие нового спортивного объекта, стоит прославление своей малой родины, — подчеркнул глава области.— Мы хотим, чтобы наши ребятишки выросли не только физически крепкими, но чтобы из них выросли будущие чемпионы. Чтобы каждый из них с гордостью сказал: «Я родился в городе Дубровно, я здесь тренировался и стал чемпионом».













Председатель облисполкома констатировал, что старт был дан несколько лет назад, когда готовили город к «Дожинкам-2017».

— Мы тогда поставили задачу последовательно, из года в год вводить новые объекты, — подчеркнул Николай Шерстнев. — Так и получается — ежегодно в Дубровно вводятся в строй новые объекты, город становится привлекательнее. И самое главное — здесь создаются те условия, когда молодежь, заканчивая школу, может смело сказать: «Я хочу остаться здесь жить и работать». И тогда у каждого небольшого городка будет перспектива. Ради этого все делается.

Председатель Дубровенского райисполкома Анатолий Лукашов поблагодарил всех, кто принимал самое активное участие в строительстве площадки — руководителям организаций и предприятий района.

— У нас 45 детишек ходят в секцию футбола, в том числе есть и команда девочек, — сказал Анатолий Лукашов. — Не раз дубровенские футболисты становились призерами в областных соревнованиях. Достижения будем приумножать из года в год.













Руководитель района вручил дипломы, призы и благодарности юным дубровенцам-призерам, победителям республиканских и областных турниров, олимпиад, их тренерам.

Ольга ЛЕБЕДЕВА. Фото автора.