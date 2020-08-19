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Разбой в Минске раскрыт

20.08.2020 06:31 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Об этом сообщили в МВД. Напомним, налет произошел накануне вечером на улице Лынькова. В магазин бытовой химии зашли двое неизвестных, которые потребовали у сотрудницы отдать им деньги из кассы. В руках у одного из них было горлышко от стеклянной бутылки. 

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по Минску:  "Работница магазина отказалась отдать деньги и выполнить их требование, и оказала активное сопротивление, после чего мужчины скрылись с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 "Разбой, совершенный группой лиц" Уголовного кодекса". 

Подозреваемые задержаны. Это двое жителей столицы: 31-летний мужчина и его 42-летний ранее судимый подельник.

- За что задержаны? 

- Задержан, насколько понимаю, за происшествия, которые происходили вчера. 

- А что происходило, какое происшествие? 

- Нападение на магазин. 

-С какой целью совершали преступление? 

- Я совершал, меня попросили помочь.

Также во время беседы с милицией фигуранты рассказали, что разбойное нападение спланировали заранее. А вот мыслей, что будут задержаны, не было. Ибо предполагали, мол, с учетом ситуации в столице их криминальные делишки останутся незамеченными. 

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщили в МВД. Напомним, налет произошел накануне вечером на улице Лынькова. В магазин бытовой химии зашли двое неизвестных, которые потребовали у...
 
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