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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Разбой в Минске раскрыт Об этом сообщили в МВД. Напомним, налет произошел накануне вечером на улице Лынькова. В магазин бытовой химии зашли двое неизвестных, которые потребовали у...

Об этом сообщили в МВД. Напомним, налет произошел накануне вечером на улице Лынькова. В магазин бытовой химии зашли двое неизвестных, которые потребовали у сотрудницы отдать им деньги из кассы. В руках у одного из них было горлышко от стеклянной бутылки.Подозреваемые задержаны. Это двое жителей столицы: 31-летний мужчина и его 42-летний ранее судимый подельник.Также во время беседы с милицией фигуранты рассказали, что разбойное нападение спланировали заранее. А вот мыслей, что будут задержаны, не было. Ибо предполагали, мол, с учетом ситуации в столице их криминальные делишки останутся незамеченными.