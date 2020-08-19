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Разбой в Минске раскрыт
20.08.2020 06:31 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTОб этом сообщили в МВД. Напомним, налет произошел накануне вечером на улице Лынькова. В магазин бытовой химии зашли двое неизвестных, которые потребовали у сотрудницы отдать им деньги из кассы. В руках у одного из них было горлышко от стеклянной бутылки.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по Минску: "Работница магазина отказалась отдать деньги и выполнить их требование, и оказала активное сопротивление, после чего мужчины скрылись с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 "Разбой, совершенный группой лиц" Уголовного кодекса".
Подозреваемые задержаны. Это двое жителей столицы: 31-летний мужчина и его 42-летний ранее судимый подельник.
- За что задержаны?
- Задержан, насколько понимаю, за происшествия, которые происходили вчера.
- А что происходило, какое происшествие?
- Нападение на магазин.
-С какой целью совершали преступление?
- Я совершал, меня попросили помочь.
Также во время беседы с милицией фигуранты рассказали, что разбойное нападение спланировали заранее. А вот мыслей, что будут задержаны, не было. Ибо предполагали, мол, с учетом ситуации в столице их криминальные делишки останутся незамеченными.
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Об этом сообщили в МВД. Напомним, налет произошел накануне вечером на улице Лынькова. В магазин бытовой химии зашли двое неизвестных, которые потребовали у...
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