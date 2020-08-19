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В Минске из-за пожара в детском саду эвакуировано почти 100 человек

20.08.2020 06:31 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

ЧП случилось в яслях-саду на ул. Жудро. Сильный дым шел из окна на втором этаже. Сообщается, что еще до приезда спасателей из здания были эвакуированы 74 ребенка и 20 работников детсада. Как выяснилось, возгорание произошло в  кабинете кастелянши. Пожар был ликвидирован за считанные минуты.  В результате огнем повреждены холодильник, имущество, закопчен коридор на втором этаже. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.


 
 
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ЧП случилось в яслях-саду на ул. Жудро. Сильный дым шел из окна на втором этаже. Сообщается, что еще до приезда спасателей из здания были эвакуированы 74 ребенка и 20...
 
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