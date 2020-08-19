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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске из-за пожара в детском саду эвакуировано почти 100 человек ЧП случилось в яслях-саду на ул. Жудро. Сильный дым шел из окна на втором этаже. Сообщается, что еще до приезда спасателей из здания были эвакуированы 74 ребенка и 20...

ЧП случилось в яслях-саду на ул. Жудро. Сильный дым шел из окна на втором этаже. Сообщается, что еще до приезда спасателей из здания были эвакуированы 74 ребенка и 20 работников детсада. Как выяснилось, возгорание произошло в кабинете кастелянши. Пожар был ликвидирован за считанные минуты. В результате огнем повреждены холодильник, имущество, закопчен коридор на втором этаже. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.