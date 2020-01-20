Госконтроль признал недостаточной работу по сохранности крупного рогатого скота в сельхозорганизациях области

Источник материала: Полесская правда



Вопросы сохранности скота в сельхозорганизациях области находятся в постоянном поле зрения Комитета государственного контроля Брестской области. Об итогах мониторинга сельхозпредприятий области на предмет падежа скота корреспонденту pinsknews.by сообщил заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета Дмитрий Бархатов:

– На значимость необходимости сокращения непроизводительного выбытия молодняка, усиления персональной ответственности должностных лиц за его сверхнормативное непроизводительное выбытие в сельскохозяйственных организациях неоднократно указывалось Главой государства в ходе рабочих поездок в регионы.

Однако проведенные Комитетом контрольно-аналитические мероприятия показали, что за последние годы в сельхозорганизациях области продолжается рост падежа крупного рогатого скота. Так, в 2017 году падеж КРС составил 15,0 тыс. голов или 106,2% к уровню 2016 года (14,2 тыс. голов), в 2018 году — 15,9 тыс. голов (105,9% к уровню 2017 года).

Несмотря на то, что падеж КРС в 2019 году в сравнении с прошлым годом незначительно сократился и составил 15,6 тыс. голов (97,9%) при этом в ряде сельхозорганизаций сохранилась тенденция роста падежа. К примеру, в ОАО «Озяты Агро» Жабинковского района количество павших животных в 2019 году к 2018 году увеличено в 19,2 раза, ОАО «АгроТурна» Каменецкого района — в 7,1 раза, ОАО «Журавлиное» Пружанского района — в 2,0 раза.

Как показывают контрольно-аналитические мероприятия, в значительной степени рост падежа КРС обусловлен не принятием со стороны руководства и специалистов многих организаций агропромышленного комплекса области, районных ветеринарных служб своевременных мер по улучшению воспроизводства стада, рациональному использованию и хранению кормов, своевременному выполнению в полном объеме профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий, укреплению трудовой дисциплины.

Падеж и непроизводительное выбытие животных приводят к нехватке молодняка для его последующего выращивания и к снижению производства говядины, что сказывается и на финансовом благополучии хозяйств.

Системный характер носят факты сокрытия должностными лицами сельскохозяйственных организаций падежа крупного рогатого скота.

Указанные действия сопряжены с внесением недостоверных сведений в официальные документы о якобы имевшей место вынужденной прирезке и реализации убитого скота физическим лицам.

Указанные нарушения Комитетом установлены в ряде хозяйств области. По фактам сокрытия падежа в 2019 году в отношении должностных лиц возбуждено 6 уголовных дел.