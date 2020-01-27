Для сельхозпредприятий области планируют закупить по сто комбайнов и тракторов

– По всей области идет плановый ремонт сельхозтехники: энергонасыщенных тракторов, высевающих агрегатов, комбайнов. В этом году Минская область закупит 100 новых зерноуборочных комбайнов производства “Гомсельмаш” и 100 энергонасыщенных тракторов МТЗ. В позапрошлом году мы также закупали комбайны “Гомсельмаша”, они себя полностью оправдали на наших полях”, – рассказал после личного приема граждан в Узде помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев.

Так, Узденский получит 3 новых энергонасыщенных трактора, 3 кормоуборочных и 5 зерноуборочных комбайнов. По мнению Игоря Евсеева, этого достаточно для 11 государственных и одного частного сельхозпредприятия района.

Кроме того, закупка удобрения в Узденском районе идет по плану – азотные, калийные. На покупку фосфорных будут выделены дополнительные средства. В целом в хозяйствах достаточно силоса и сенажа, запаса хватит до осени.

Источник: БЕЛТА