ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для сельхозпредприятий области планируют закупить по сто комбайнов и тракторов

27.01.2020 — | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Минская область в этом году планирует закупить по сто зерноуборочных комбайнов и энергонасыщенных тракторов.
Для сельхозпредприятий области планируют закупить по сто комбайнов и тракторов

– По всей области идет плановый ремонт сельхозтехники: энергонасыщенных тракторов, высевающих агрегатов, комбайнов. В этом году Минская область закупит 100 новых зерноуборочных комбайнов производства “Гомсельмаш” и 100 энергонасыщенных тракторов МТЗ. В позапрошлом году мы также закупали комбайны “Гомсельмаша”, они себя полностью оправдали на наших полях”, – рассказал после личного приема граждан в Узде помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев.

Так, Узденский получит 3 новых энергонасыщенных трактора, 3 кормоуборочных и 5 зерноуборочных комбайнов. По мнению Игоря Евсеева, этого достаточно для 11 государственных и одного частного сельхозпредприятия района.

Кроме того, закупка удобрения в Узденском районе идет по плану – азотные, калийные. На покупку фосфорных будут выделены дополнительные средства. В целом в хозяйствах достаточно силоса и сенажа, запаса хватит до осени.

Источник: БЕЛТА


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минская область в этом году планирует закупить по сто зерноуборочных комбайнов и энергонасыщенных тракторов. – По всей области идет плановый
 
Новости дня
Новости сельское хозяйство
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Сельское хозяйство)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика