Источник материала: Вороновская газета





На базе сельхозпредприятий Вороновского, Ивьевского и Лидского районов прошел областной семинар-совещание, касающийся наведения порядка на машинных дворах и зерноскладах. Цель семинара — увидеть, как в хозяйствах идет подготовка к новому сельскохозяйственному году, поучиться друг у друга, указать на недостатки и своевременно их устранить.

Наш район посетили начальники и главные специалисты райсельхозпродов, начальники инспекций Гостехнадзора и инспекций по семеноводству, карантину и защите растений из Гродненского, Островецкого, Ошмянского, Сморгонского и Щучинского районов. Приветствовал гостей и пожелал им плодотворной работы председатель райисполкома Николай Розум. Далее участники семинара разъехались по двум маршрутам и побывали во всех сельхозпредприятиях Вороновщины.



















В КСУП э/б «Октябрь» готовность сельскохозяйственных объектов к предстоящей весне оценили специалисты во главе с председателем Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Ромуальдом Юровским. Побывав на зерноскладах в агрогородке Жирмуны, участники семинара отметили благоприятные условия хранения посевного семенного материала яровых культур, фуражного зерна. Хорошие впечатления у коллег остались и от посещения машинного двора. Кормо- и зерноуборочные комбайны поставлены на хранение в арочнике, много техники хранится под навесом. Механизаторам в мехмастерской созданы все условия для проведения ремонтных работ. По словам директора сельхозпредприятия Андрея Венцкевича, почвообрабатывающие и посевные агрегаты, разбрасыватели органических и минеральных удобрений к весенним работам почти готовы, хоть через неделю выходи в поле.

Какой средний возраст механизаторов? Хватает ли их? Что думаете об озвученных во время пребывания Президента в Витебской области предложениях по поводу предоставления молодым аграриям призывного возраста права на альтернативную службу? Такие вопросы адресовали руководителю хозяйства участники семинара.

— Средний возраст наших механизаторов 50 лет, — рассказал Андрей Иосифович. — И с каждым годом он увеличивается. Много работающих пенсионеров. Если уйдут, будет проблема. Конечно, есть у нас и талантливые молодые механизаторы, которые успешно работают на самой современной энергонасыщенной технике. Но, по большому счету, на молодежь надежда слабая. Уходят в армию, уезжают в соседние страны… Если и узаконят для молодых специалистов-аграриев службу в резерве, альтернативную, то где гарантия, что они будут работать, а не отрабатывать, что после двух-трех лет работы на земле не скажут «до свидания»… Закреплению кадров на селе не способствует и напряженная специфика работы в сельскохозяйственной отрасли.

С состоянием аналогичных сельскохозяйственных объектов участники семинара ознакомились в сельхозпредприятиях «Агро-Мит», «Элит-Агро Больтиники», «Погородно» и «Дотишки».

— Чувствуется, что в хозяйствах о людях заботятся, соблюдаются условия и нормы охраны труда, выдается спецодежда, — отметил Ромуальд Юровский по итогам объезда. — Видно, что работники на мехмастерской э/б «Октябрь» пользуются холодильником, микроволновкой, есть горячая вода… В этом плане много сделано за последние годы и в «Элит-Агро Больтиники». Отрадно, что и молодой руководитель филиала «Агро-Мит» своей первоочередной задачей считает создание для людей достойных санитарно-бытовых условий.



















Окончательные итоги семинара были подведены на пленарном заседании в Лидском райисполкоме.

— Вороновский район был отмечен с положительной стороны, — рассказал после его окончания главный государственный инспектор управления сельского хозяйства и продовольствия Вороновского райисполкома Артур Поцько. — Конечно, недостатки тоже имеются, но они незначительные и легко устраняемые. Не было замечаний и по ремонту техники. Готовность тракторов в целом по району составляет 88%, энергонасыщенных тракторов — 89%, плугов — 70%, посевных агрегатов — 51%. В целом же районный показатель готовности сельскохозяйственной техники превышает среднеобластной.















Совсем скоро весна проэкзаменует аграриев. А в работе на полях нет мелочей. Необходимо, чтобы и техника была готова, и семена соответствовали высокому качеству, и люди трудились на совесть.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

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