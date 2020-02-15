Сельское хозяйство

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





На базе Белорусской государственной сельхозакадемии состоялся Республиканский слет сельских молодых специалистов. Около трехсот делегатов со всей страны в возрасте до 31 года собрались, чтобы обсудить проблемы развития агропромышленного комплекса, перспективы сотрудничества на международной арене и поделиться друг с другом уже наработанными методами работы. Среди делегатов слета — ведущий инженер Дубровенского райагросервиса Артем ЖЕЛЕЗНЯК.

Республиканский слет организован совместными усилиями Минсельхозпрода, Белорусского профсоюза работников АПК и БРСМ. С молодыми зоотехниками, ветеринарами, инженерами, руководителями хозяйств встретился министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько. В своем выступлении он подчеркнул важность диалога с новым поколением, ведь сельскохозяйственная отрасль является основополагающей в экономике белорусского государства.

Также перед делегатами слета выступил председатель Белорусского проф¬союза работников АПК Николай Лабушев, выразив надежду на то, что все молодые специалисты по истечении срока отработки примут для себя решение остаться в профессии, а в будущем занять руководящие должности и трудиться во благо своих хозяйств и предприятий.



















Артем Железняк — единственный представитель Дубровенского района на республиканском слете. 23-летний инженер начал свою карьеру год назад в Дубровенском райагросервисе после окончания Горецкой сельхозакадемии. По словам молодого специалиста, подобного рода встречи и мероприятия служат отличным способом для обмена опытом, вынесения на обсуждение актуальных проблем в сфере агропромышленного комплекса и принятия оптимальных решений. Ведущий инженер также отметил высокий уровень организации встречи.

Первый день был насыщен теоретиче¬ской информацией — изучением стати¬стических данных, анализом состояния агропромышленного комплекса и тенденций его развития. Разнообразие в программу лекций привнесли выставки-дегустации продукции предприятий АПК, ознакомление с лучшими проектами конкурса «100 идей для Беларуси» и разработками академии. Первый день завершился культурно-развлекательной программой и дискотекой.



















Второй день слета имел практико-направленный характер и начался со знакомства с производственной, перерабатывающей и социальной инфраструктурой предприятий и организаций Горецкого района. Делегации посетили РУП «Учхоз БГСХА» (МТК Школа-ферма, МТК «Паршино»), ОАО «Молочные Горки», рыболовный индустриальный комплекс г.Горки КПУП «Форелевое хозяйство «Лохва», ПТУП «Горецкий элеватор», диагностическую станцию УО «БГСХА». Также была организована работа по пяти специализированным секциям: «агрономия», «зоотехния, ветеринарная медицина», «инженерия», «бухгалтерский учет, экономика, правоведение» и «руководители сельскохозяйственных организаций».



















—В составе нашей секции инженеров удалось побывать на производстве в ОАО «Молочные Горки» и на молочно-товарном комплексе «Паршино». Если бы не моя профессия, вряд ли бы представилась такая уникальная возможность увидеть процесс производства продукции от начала и до конца. Приятно было пообщаться с коллегами, встретить одногруппников. рассказал Артем Железняк.

Отметим, что Республиканский слет сельских молодых специалистов планируется сделать ежегодным событием, и, вероятно, он будет обретать новые масштабы, привлекая к сотрудничеству не только специалистов страны, но и из-за рубежа. Так, общими усилиями и свежими нестандартными идеями можно выйти на новый уровень в развитии агропромышленного комплекса.

Анна ХАДКЕВИЧ