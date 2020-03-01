Состоялось отчётное собрание тружеников ОАО «Новодворское-агро»

Источник материала: Полесская правда

Если оценивать по пятибалльной шкале, то итоги работы коллектива ОАО «Новодворское-агро» за прошлый год заслуживают твердой четверки и занимают место в середине районных производственных сводок.

Вообще-то местные никогда в аутсайдерах не ходили, всякий раз демонстрируя свое умение трудиться на земле. Но сегодня здесь особенно отчетливо видны позитивные сдвиги в экономике хозяйства, что вполне логично связывают с именем директора ОАО «Новодворское-агро» Александра Николаевича Богдана. Коллектив он возглавляет всего ничего, чуть больше двух лет, но новичком в сельском хозяйстве его не назовешь: дипломированный инженер-механик, он, человек еще совсем молодой, успел накопить приличный и производственный, и административный опыт. Во всяком случае, много времени для того, чтобы войти в курс дела, ему не понадобилось: директор с ходу взялся за работу так, будто всю жизнь трудился с этим коллективом. Конечно, наивно было бы полагать, что у молодого руководителя вот так взяло и сразу все получилось. Пока решена только часть имеющихся проблем, и часть, на мой взгляд, не самая большая. Но, повторюсь, реальные шаги в сторону укрепления хозяйственного механизма сделаны, и сделаны достаточно решительно.

Такое вот общее впечатление от отчетного собрания тружеников ОАО «Новодворское-агро», которое прошло в Чуховском сельском Доме культуры. Первым здесь выступил заместитель директора по животноводству А.В. Красовский, тоже из молодого поколения, но уже успевший зарекомендовать себя серьезным профессионалом и толковым специалистом. Но я все же начну отчет о собрании с выступления начальника планово-финансового отдела, многоопытного В.Н. Бударина, чтобы сразу стала видна вся картина происходившего в хозяйстве в прошлом году. Итак, за год новодворцы реализовали продукции на 7 637 рублей, 134,5 процента к предыдущему году и 115,9 процента к годовому заданию. Вроде бы и неплохо, тем более что это обеспечило людям сравнительно неплохую зарплату, за год несколько подросшую. Но если все раскладывать по полочкам, то вырученных денег на очередной шаг в развитии хозяйства просто не хватит – долги по кредитам, растущие цены на топливо и химикаты, то да се, вот и остается только сумма на прокорм. Из новой техники есть возможность купить только сеялку.

Однако не все так безнадежно, даже если учитывать, что минувший год оказался далеко не самым урожайным. И хоть получен рекордный урожай сахарной свеклы в 11 515,5 тонны, план по производству зерновых и зернобобовых культур оказался выполнен лишь на 89,3 процента, а по рапсу вообще на 65,3 процента. Думаю, нет смысла лишний раз напоминать, как в прошлом году погода поломала все рабочие графики. Что поделаешь, мы и в самом деле живем в зоне рискованного земледелия.

Все так. Неурожай не мог не сказаться и на положении дел в животноводстве: хочешь не хочешь, пришлось корректировать рационы питания скота с учетом дефицита зернофуража. И заслуга руководителей хозяйства видится в том, что они так смогли организовать работу отрасли, как того требовала сложившаяся ситуация. В итоге получен определенный рост важнейших показателей. В частности, общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве выросло на 123 головы и составило 3 544 головы. При этом положительная тенденция сохраняется и в текущем году – плюс 27 голов за январь.

Цифры взяты из доклада А.В. Красовского, который выступил с подробным анализом положения дел в отрасли, указал на конкретные болевые точки, обозначил пути устранения недостатков. Положительные моменты: надоено 5 407 тонн молока, плюс 276 тонн к предыдущему году. На 156 килограммов, до 4 261 килограмма, увеличился удой на одну корову. К слову сказать, это лучший результат за последние пять лет – иллюстрация к разговору о позитивных изменениях в хозяйстве. Переработчику реализовано 4 863 тонны молока, больше на 240 тонн, чем в 2018 году. Качество продукции вроде как улучшилось в зачетном весе на 503 тонны благодаря повышению содержания белка и жира. Хотя… Именно на сортности хозяйство теряло деньги. В докладе зама по животноводству говорится:

– Снизилось количество первого сорта молока с 4,29 процента до 3,87 процента.

Да ведь его вообще не должно быть, первого сорта. Равно как вызывает тревогу снижение реализации молока сортом «экстра» аж на 21 процент. С этим показателем вообще происходят странные вещи: то в один месяц он взлетал до 90 с лишним процентов, то стремительно падал вниз. Такие вот малопродуктивные потери. А если прибавить к сказанному снижение среднесуточных привесов на откорме скота, то становится понятным, что работы у животноводов «Новодворского-агро» непочатый край.



Так в чем же все-таки видны успехи нового руководства? Ну, прежде всего в том, что животноводческая отрасль в хозяйстве хоть и с трудом, но переходит на промышленные методы производства молока. Сложность этого процесса ощутили почти все хозяйства района при переходе на республиканский регламент производства молока на молочных комплексах промышленного типа. Процесс оказался более сложным, чем выглядел раньше. Выяснилось, что, кроме технического перевооружения отрасли, не менее, если не более, важным стал психологический момент: далеко не все работники ферм и комплексов смогли справиться с новыми требованиями, основанными на жесткой технологической и производственной дисциплине. До сих пор некогда заслуженные операторы машинного доения придерживаются мнения, что и старые методы приносили высокие результаты. Дескать, мы по тридцать лет работаем и что-то менять не видим смысла. А ведь придется. Придется, потому что вопрос ставится так: либо ты осваиваешь новые технологии и свято их соблюдаешь, либо придется расставаться. И не нужно искать виноватых на стороне, лучше внимательно посмотреть на себя. За окном, между прочим, двадцать первый век, и то, что еще вчера являлось достижением, в некоторых производственных ситуациях просто тормозит прогресс.

И еще. Очень четко в докладе А.В. Красовского обозначены те действия, которые сегодня направляются на исправление недоработок. Начинать будут с повышения качества заготовленных кормов, увеличения посевов бобовых культур, таких как люцерна и клевер, и культур злаковых – тимофеевки, костера и других. Для уменьшения падежа и непроизводительного выбытия скота необходимо строгое выполнение графика профилактических обработок и вакцинации. Это уже почувствовали местные зоотехники и ветеринары: требования к ним ужесточились значительно. Как и к техникам-осеменаторам. Отдельно разработаны мероприятия сортности молока, по повышению комфортности содержания животных.

Эту же тему продолжил в своем докладе и директор ОАО «Новодворское-агро» А.Н. Богдан. Анализируя работу коллектива в прошлом году, он практически в каждом разделе доклада делал главный акцент на необходимости укрепления дисциплины. Пресловутый «человеческий фактор» не должен мешать осуществлению планов всего коллектива. А планы на текущий год у новодворцев намечены серьезные: намолотить 6 850 тонн зерна с кукурузой, получить 12 тысяч тонн сахарной свеклы, надоить 6 016 тонн молока при удое на корову 4 700 килограммов, довести среднесуточный привес скота до 750 граммов. Собрание эти планы единогласно утвердило. Теперь дело за их выполнением. Но уже сегодня совершенно ясно, что для осуществления намеченного необходимо максимально задействовать все резервы. И главный из них – укрепление исполнительской дисциплины.

В работе собрания приняли участие директор племенной станции по Пинскому району РСУП «Брестплемпредприятие» И.А. Припутневич и председатель Новодворского сельисполкома И.П. Кирикович.

Юрий СЕРГЕЕВ

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