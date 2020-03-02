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Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам
02.03.2020 — Сельское хозяйство | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам, сообщили корреспонденту
«Аграрии нашей страны приступили к весенним полевым работам — подготовке почвы, вывозу и внесению органики, калийных и фосфорных удобрений. Если подходящие температурные условия наступят раньше, чем в прошлом году, они будут готовы начать сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Но для этого температура почвы должна достичь отметки в плюс 5 градусов и выше», — рассказали в пресс-службе.
Завершается подготовка сельскохозяйственной техники к посевной кампании. По состоянию на 2 марта, накоплено 584,9 тыс. т действующего вещества минеральных удобрений под яровой сев (46,6% к потребности). Полностью сформированы основной и страховой фонды семян яровых зерновых и зернобобовых культур.
Прошедшая зима в Беларуси была аномально теплой. По данным Белгидромета, средняя температура воздуха превысила норму на 5,5 градуса. Такая теплая зима отмечается впервые за всю историю метеонаблюдений. В Минсельхозпроде отметили, что, несмотря на необычные условия, озимые успешно перенесли зимовку.
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Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия....
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