На Дубровенщине идет подготовка к проведению весенних полевых работ

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Старинная, но не потерявшая актуальности пословица «Весенний день год кормит» означает, что проделанная на полях весной работа приводит к урожаю, который обеспечивает стабильность функционирования и жизненный цикл на весь год. Качество подготовки почвы и техники, наличие механизаторских кадров, семян, удобрений, ГСМ, организация питания и соблюдение дисциплины — далеко не полный список того, от чего будет зависеть результат, а значит, и экономика сельхозпредприятий района.

На очередном заседании исполкома рассмотрен вопрос о подготовке сельхозорганизаций района к проведению весенних полевых работ. О состоянии дел доложил заместитель начальника — начальник отдела организации сельхозпроизводства управления по сельскому хозяйству и продовольствию Дубровенского райисполкома Валерий Мельник. Как отмечено в докладе, подготовка к весеннему севу началась с осени прошлого года. Так, проведена зяблевая подготовка почвы под сев яровых культур на площади 16300 га (76% от посевных площадей ярового сева). Весной необходимо запахать 5184 га.

Для посева в сельхозорганизациях района имеется 4089 тонн семян. Все семена очищены, проверены, соответствуют посевным кондициям. Для сортосмены и сортообновления зерновых культур хозяйствам требуется завезти 150 тонн элитных семян. Семенами льна сельхозорганизации обеспечены полностью, продолжается закуп семян кукурузы.

Валерий Мельник сообщил, что под урожай 2020 года в районе проведена обработка глифосатсодержащими препаратами на площади 11306 га, в том числе под яровой сев — 2247 га. Потребность в минеральных удобрениях под яровой сев и для подкорм­ки составляет 9900 тонн действующего вещества. На конец февраля в районе имелось 1079 тонн минеральных удобрений или 11% от потребности.

Большое значение для повышения урожайности имеет заготовка органики. Задание по внесению органических удобрений под яровой сев составляет 260 тысяч тонн, на конец февраля заготовлено 212 тысяч тонн или 81% от потребности. Под яровой сев внесено 69 тысяч тонн органики.

Коснулся В.Мельник и проведения мероприятий по защите растений. В целом по району объем химзащитных работ составит 52058 га, на эти цели потребуется более трех миллионов рублей. Валерий Николаевич отметил, что необходимо провести подсев многолетних трав на общей площади 5850 га. Для этих целей засыпано 108,9 тонны семян многолетних трав, что составляет 105% к потребности, в том числе бобовых трав — 47,9 тонны.

В ходе заседания исполкома была проанализирована готовность техники к весенней посевной. Как сообщил главный специалист отдела организации сельхозпроизводства управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Владимир Анищенко, готовность тракторов в сельхозорганизациях района составляет 82%.

Существенные недостатки в подготовке к весенним полевым работам отмечены в ОАО «Восток-Чирино», КУСХП «Приднепровский», ОАО «Придубровенское», ОАО «Команина» и ОАО «Боброво-Агро». Руководители сельхозорганизаций объяснили финансовую ситуацию и пути решения проблем. Поставлена задача — до 10 марта завершить в районе подготовку тракторов и посевной почвообрабатывающей техники.

На заседании исполкома обсудили вопрос обеспеченности механизаторскими кадрами. В районе для проведения весенней посевной недостает 16 механизаторов. Свое плечо аграриям подставят обслуживающие организации, представители лесхоза, цеха по подготовке торфа и другие.

Обеспеченность спецодеждой, организация питания, проведение медосмотров, доведение расценок до участников посевной, соблюдение трудовой дисциплины и противопожарной безопасности, сохранность ГСМ и других ресурсов, роль профсоюзов и идеологов в организации полевых работ — далеко не полный перечень вопросов, которые были рассмотрены на заседании исполкома.

С учетом замечаний и предложений по рассмотренному вопросу принято решение райисполкома. В нем конкретно разработаны требования к упра­влению по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, сельхозорганизациям, обслужива­ющим предприятиям, РОВД и РОЧС, отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи, направленные на успешное проведение весенних полевых работ.

—Легкой посевной не будет. У нас еще есть время и возможности подтянуться и подготовиться. Дубровенцы всегда умели работать и показывать результат. В истории района были и 90-тысячные и 100-тысячные намолоты зерна. Технологии, проверенные кадры и многолетний опыт показывают, что мы можем быть с хлебом, мясом и молоком. А это значит, что сельхозорганизации будут иметь прибыль, а труженики села — достойную заработную плату. Поэтому надо стараться и работать. Ведь от веса общего каравая зависит благосостояние не только отдельного труженика села, но и страны в целом, — сказал, подводя итоги заседания исполкома, Анатолий Лукашов.

Светлана ШУРПАКОВА.