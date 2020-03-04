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Беларусь и Венгрия планируют расширять сотрудничество в сфере АПК

04.03.2020 — Сельское хозяйство | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Беларусь заинтересована в расширении двустороннего торгово-экономического сотрудничества с Венгрией в сфере АПК. Об этом шла речь на встрече министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Беларусь и Венгрия планируют расширять сотрудничество в сфере АПК

По итогам переговоров определены основные направления для дальнейшего сотрудничества в области поставок продовольствия, инвестиций, птицеводства, обсуждены вопросы аграрного образования. Анатолий Хотько также передал приглашение венгерской стороне принять участие и представить агропромышленный потенциал на международной выставке «Белагро-2020», которая пройдет с 2 по 6 июня.

Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между Беларусью и Венгрией в 2019 году составил более $17 млн (112,3% к уровню 2018 года). При этом имеются возможности для продолжения наращивания объемов и расширения товарной номенклатуры поставок. Беларусь экспортирует в Венгрию семена и плоды масличных культур, моллюсков. В свою очередь Венгрия поставляет в Беларусь семенную кукурузу, племенную домашнюю птицу, овощи, минеральные воды, живые растения (в том числе корни), семена, шоколад.

Источник: БЕЛТА

 
 
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Беларусь заинтересована в расширении двустороннего торгово-экономического сотрудничества с Венгрией в сфере АПК. Об этом шла речь на встрече министра сельского...
 
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