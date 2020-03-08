Один звонок — и Вороновские аграрии в поле

Источник материала: Вороновская газета





Под яровой сев во всех сельхозпредприятиях района активно ведется накопление минеральных удобрений и вывоз органики на поля. По состоянию на 6 марта на поля вывезено более 500 тысяч тонн, из которых свыше 350 тысяч органических удобрений уже внесено под яровые культуры. Активно ведется эта работа в КСУП «Элит-Агро Больтиники», «Гирки» и э/б «Октябрь». Но больше всего заготовлено, вывезено и внесено на поля органики в сельхозпредприятии «Дотишки» — 153, 148 и 111 тысяч тонн соответственно.

— Неплохо у нас обстоят дела и с минеральными удобрениями, спорятся работы по подкормке многолетних трав, сенокосов и пастбищ, подготовке почвы под весеннюю посевную. Начать сев овса мы были намерены уже сегодня, но помешал дождь, — рассказал при встрече в минувшую среду главный агроном предприятия Анатолий Михневич. — Проведенная на некоторых полях культивация показала, что почва к севу практически готова, была проходима для техники. Таких благоприятных условий, когда климатическая зима так и не наступила, я не припомню за всю свою многолетнюю работу. При всех плюсах есть и минус: хватит ли влаги на полях? Чтобы ее удержать, активно ведем культивацию почвы. Медлить с посевной не будем. Даже если и случится похолодание, то для ранних яровых зерновых это не помеха. Ячмень, например, может выдерживать до минус 7 градусов, наверх он не полезет, а корневая система будет успешно развиваться. Всего нам предстоит посеять 980 гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур без кукурузы, гречихи и проса. Думаю, что с весенне-полевыми работами управимся вовремя. На это нацелены все наши труженики.

А за примерами далеко и ходить не надо было. На мехмастерской хозяйства в Радуни полным ходом шла подготовка техники к предстоящему гостехосмотру тракторов и других сельскохозяйственных машин и прицепных агрегатов.

— Наши трактора, культиваторы, сеялка к работе готовы на 100%, — почти в один голос отрапортовали механизаторы Тадеуш Ивашкевич и Роман Валюкевич (на снимке). — Настроение боевое: один звонок-команда — и мы в поле.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.