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Перезимовка озимых культур прошла вполне успешно — Белгидромет
10.03.2020 — Сельское хозяйство | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Перезимовка озимых культур прошла вполне успешно, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Под влиянием теплой погоды у озимых началась вегетация, более активная отмечается на юге Беларуси.
По последним данным визуальных наблюдений в Гомельской, на большей территории Брестской, а также во многих районах Минской области на легких почвах верхний 10-сантиметровый слой достиг умеренно влажного состояния. На площадях с просохшими почвами стала возможна их обработка, внесение удобрений. На большей территории республики сохраняется сильное и избыточное увлажнение почвы, прошедшие дожди увеличили содержание влаги в пахотном горизонте почвы.
В ближайшее время из-за неустойчивой погоды и нестабильного температурного режима просыхание и прогревание почвы замедлится. Под влиянием отрицательных ночных температур возможно подмерзание верхнего слоя почвы.
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Перезимовка озимых культур прошла вполне успешно, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
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