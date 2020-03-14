Анализ сделан. Задачи поставлены. Время их выполнять

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Объем производства валовой продукции в сопоставимых ценах за 2019 год составил в ОАО «Лань-Несвиж» 101,6 % к 2018 году. В денежном выражении это 24614 тыс. рублей. Выручка от реализации продукции составила 19865 тыс. рублей — на 13,6 % больше предыдущего года.

С этих цифр начал свой обстоятельный доклад на отчетном собрании директор открытого акционерного общества Сергей Семашко.

Как подчеркнул Сергей Николаевич, производство растениеводческой продукции в денежном выражении составило 9489 тыс. рублей — 116,3 % к 2018 году, в том числе ячменя — 152,7 % к уровню 2018 года.





Валовой намолот в амбарном весе зерновых и зернобобовых — 14000 т (126,1 %), при урожайности 43,1 ц/га (131,8 %). Маслосемян рапса — 785 т при урожайности 27,1 ц/га (127,8 %). Сахарной свеклы накопали 27805 т, что на 6951 т больше, с урожайностью 556,1 ц/га (+139 ц/га).

Докладчик проанализировал состояние дел в растениеводстве за три последних года, указал на недостатки, на вопросы, над которыми надо работать.

В 2019 году для общественного скота было заготовлено 35,1 ц к.ед. травянистых кормов на 1 условную голову, это позволило закрыть потребность в кормах на 1,5 года. На 2020 год эта цифра составляет 38,1 ц к.ед.





Себестоимость тонны зерновых и зернобобовых культур за 2019 год составила 146 рублей, что меньше 2018 года на 37 рублей или на 20,2 %. Прибыль от реализации зерновых и зернобобовых культур составила 209 тыс. рублей (+92 тыс. рублей), рентабельность реализованной продукции — 43,1 %.

Также снизилась себестоимость 1 т кукурузы на зерно. Себестоимость 1 т рапса 425 руб. — меньше 2018 г. на 274 рубля. Это связано с увеличением объемов производства этой культуры, оно увеличилось в 2 раза. Рентабельность реализации маслосемян — 49,3 %. Вместе с тем, незначительно увеличилась себестоимость тонны сахарной свеклы (49 рублей), больше 2018 г. на 2 руб. Рентабельность реализованной продукции составила 26,2 %, что выше на 9,3 %.





В целом рентабельность производства продукции растениеводства составила 30,9 %, получено прибыли 850 тыс. рублей.

Завершая анализ показателей в растениеводстве, руководитель сразу же привел цифры, которых необходимо достичь в текущем году. Валовой сбор зерна в амбарном весе надо довести до 15600 т, кукурузы на зерно — до 4400 т, сахарной свеклы — до 30000 т, рапса — до 882 т.

Необходимо заготовить 420 т сена, 11000 т сенажа, 18375 т силоса.

Не столь утешительны показатели работы в животноводстве. Темпы роста валовой продукции здесь составили 94,1 %, в т.ч. КРС — 108,4 %, молока — 94,1 %, свинины — 92,7 %.





Только по продукции выращивания молодняка крупного рогатого скота животноводы выполнили задание на 2019 год на 103,1 %. По производству молока — на 88,5 %, по выращиванию свиней — на 85 %.

Производство молока составило 6792 тонны (- 422 тонны). Удой на корову — 5974 кг (- 422 кг).

Основные причины недополучения молока, сказал докладчик, — в 1-м полугодии на фермах отсутствовало белковое сырье, а травянистые корма имели ненадлежащее качество.

Вместе с тем, рентабельность молока увеличилась на 10,6 % и составила 35,4 %.

Задание 2020 года — надоить 7190 тонн молока, по 6400 на корову.

Производство говядины в хозяйстве остается убыточным. Ее рентабельность — минус 34,4 %. Задание на 2020 год — получить 563 т продукции выращивания КРС, +37 тонн к 2019 году. Докладчик подчеркнул, что это выполнимо, и назвал резервы: увеличение поголовья и среднесуточного привеса.





Производство свинины за 2019 год составило 3456 тонн (-271 т к 2018 году). Средний привес был 500 г (-56 г). Основные причины недополучения продукции выращивания свиней следующие: свиноводческий комплекс требует капитального ремонта, на нем были выявлены различные инфекционные заболевания, которые увеличили непроизводительное выбытие свиней и снизили среднесуточный привес, недостаток ветеринарных кадров.

В итоге рентабельность свинины — 19,6 % — меньше уровня 2018 года на 16,5 %. Уменьшилась прибыль от реализации.

Чтобы выполнить задачи 2020 года — получить 3695 тонн продукции выращивания свиней, труженикам ОАО «Лань-Несвиж» надо очень хорошо поработать.

Сергей Семашко назвал большую группу людей, которые добросовестно трудятся на своих участках. Это механизаторы и водители С.Г. Некраш, Г.Е. Карпач, Д.М. Боган, Н.В. Дуброва, Ю.К. Цвирко, работники животноводства В.М. Бутримович, И.А. Плакса, Л.Е. Ковалевич, В.Н. Макаш, Т.П. Петрова и другие труженики хозяйства. В адрес лучших людей ланской земли прозвучали искренние и теплые слова благодарности и уважения за их труд. Многие в этот день были награждены.

В заключение присутствующие посмотрели, по традиции, хороший концерт, который подготовили ланские и несвижские артисты.

Дмитрий ЯЩЕНКО.