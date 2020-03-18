ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На базе Дубровенского льнозавода прошло совещание по подготовке к посевной кампании 2020 года

18.03.2020 — Сельское хозяйство | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

 

На базе Дубровенского льнозавода прошло совещание по подготовке к посевной кампании 2020 года

В пятницу на базе Дубровенского льнозавода прошло совещание по подготовке к посевной кампании 2020 года. Его участниками стали представители районной власти и руководители льносеющих сельхозпредприятий Дубровенщины.

Лен — культура капризная, трудоемкая и финансово затратная. Однако, несмотря на все сложности, лен — визитная карточка Дубровенщины, а Дубровенский льнозавод — одно из крупнейших промышленных предприятий по выращиванию, первичной переработке лубяных культур, а также по производству льно­тресты в Беларуси. Держать марку не всегда просто, но труженики предприятия из года в год отдают все силы, чтобы улучшить качество продукции.

Председатель Дубровенского райисполкома Анатолий Лукашов призвал присутствующих подробно проанализировать те факторы, которые влияют на качество льнотресты. Он уточнил, что если валовое производство тресты находится на высоком уровне, то ее качество оставляет желать лучшего. Ведь именно качество влияет на многие показатели, в первую очередь, на стоимость продукции. Он отметил первостепенную задачу и для льнозавода, и для льносеющих хозяйств, — получение максимального качества тресты. Руководитель района также подчеркнул, что для получения этого результата есть все условия. 


На базе Дубровенского льнозавода прошло совещание по подготовке к посевной кампании 2020 года

—Поэтому каждое хозяйство должно тщательно соблюдать всю технологическую цепочку выращивания льна, обращая внимание на требования и рекомендации по возделыванию этой культуры, — сказал А.Лукашов. — Сложность оценки льняного сырья состоит в том, что его качество определяется многими признаками, тесно связанными между собой. Достаточно не со­блюсти требования по одному параметру, как в целом оценка резко понизится.

Заместитель начальника-начальник отдела по производству сельскохозяйственной продукции управления по сельскому хозяйству и продовольствию Дубровенского райисполкома Валерий Мельник рассказал об итогах возделывания льна в 2019 году.

—Лен выращивали на площади 2850 гектаров, урожайность льнотресты составила 3,6 тонны с гектара, средний номер которой 1. Урожайность льноволокна в прошлом году составила  12 ц/га, — рассказал В.Мельник. — В текущем году необходимо направить все силы на улучшение качества льнотресты, от чего в целом зависит ее рентабельность и, соответственно, стоимость. Для нашего района это первостепенная задача.

В заключение он обозначил проблемы, с которыми столкнулись предприятия в 2019 году, и внес предложения по выводу льноводческой отрасли на рентабельную работу в 2020 году.

В текущем году в районе выращивание льна-долгунца продолжится на полях ОАО «Якубово-Агро», «Боброво-Агро», «Правда-С», «Команина», КУСХП «Зарубы». На совещании руко­водители этих сельхозпредприятий приняли активное участие в обсуждении вопросов повестки дня: от распределения посевных площадей до использования специальных сельхозмашин при уборке льнотресты.


На базе Дубровенского льнозавода прошло совещание по подготовке к посевной кампании 2020 года

Директор ОАО «Дубровенский льнозавод» Анатолий Босенков еще раз напомнил, от чего зависит повышение качества загота­вливаемого сырья и качество волокна.

—Первое, что необходимо учесть — это время, которое нужно правильно распределить: вовремя сеять, убирать и теребить. Еще одним важным фактором является правильный подбор площадей, — отметил А.Босенков. — Также важно учесть внесение удобрений, соблюдать технологически оправданную норму высева, а также вовремя проводить защиту посевов.

В целом льняной клин района этого года не изменится и составит 2850 га посевных площадей. В эти дни члены мехотряда льнозавода активным образом готовятся к весенним полевым работам. Завершается ремонт тракторов и сельхозмашин, в закромах достаточно качественных семян льна, определены источники по приобретению минеральных удобрений и средств защиты растений.

Юлия СТАРАВОЙТОВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В пятницу на базе Дубровенского льнозавода прошло совещание по подготовке к посевной кампании 2020 года. Его участниками стали представители
 
Новости дня
Новости сельское хозяйство
 
Включите фары! Поворотники! Сигнал…
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Сельское хозяйство

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.03.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Сельское хозяйство)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика