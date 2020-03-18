Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В пятницу на базе Дубровенского льнозавода прошло совещание по подготовке к посевной кампании 2020 года. Его участниками стали представители районной власти и руководители льносеющих сельхозпредприятий Дубровенщины.

Лен — культура капризная, трудоемкая и финансово затратная. Однако, несмотря на все сложности, лен — визитная карточка Дубровенщины, а Дубровенский льнозавод — одно из крупнейших промышленных предприятий по выращиванию, первичной переработке лубяных культур, а также по производству льно­тресты в Беларуси. Держать марку не всегда просто, но труженики предприятия из года в год отдают все силы, чтобы улучшить качество продукции.

Председатель Дубровенского райисполкома Анатолий Лукашов призвал присутствующих подробно проанализировать те факторы, которые влияют на качество льнотресты. Он уточнил, что если валовое производство тресты находится на высоком уровне, то ее качество оставляет желать лучшего. Ведь именно качество влияет на многие показатели, в первую очередь, на стоимость продукции. Он отметил первостепенную задачу и для льнозавода, и для льносеющих хозяйств, — получение максимального качества тресты. Руководитель района также подчеркнул, что для получения этого результата есть все условия.







—Поэтому каждое хозяйство должно тщательно соблюдать всю технологическую цепочку выращивания льна, обращая внимание на требования и рекомендации по возделыванию этой культуры, — сказал А.Лукашов. — Сложность оценки льняного сырья состоит в том, что его качество определяется многими признаками, тесно связанными между собой. Достаточно не со­блюсти требования по одному параметру, как в целом оценка резко понизится.

Заместитель начальника-начальник отдела по производству сельскохозяйственной продукции управления по сельскому хозяйству и продовольствию Дубровенского райисполкома Валерий Мельник рассказал об итогах возделывания льна в 2019 году.

—Лен выращивали на площади 2850 гектаров, урожайность льнотресты составила 3,6 тонны с гектара, средний номер которой 1. Урожайность льноволокна в прошлом году составила 12 ц/га, — рассказал В.Мельник. — В текущем году необходимо направить все силы на улучшение качества льнотресты, от чего в целом зависит ее рентабельность и, соответственно, стоимость. Для нашего района это первостепенная задача.

В заключение он обозначил проблемы, с которыми столкнулись предприятия в 2019 году, и внес предложения по выводу льноводческой отрасли на рентабельную работу в 2020 году.

В текущем году в районе выращивание льна-долгунца продолжится на полях ОАО «Якубово-Агро», «Боброво-Агро», «Правда-С», «Команина», КУСХП «Зарубы». На совещании руко­водители этих сельхозпредприятий приняли активное участие в обсуждении вопросов повестки дня: от распределения посевных площадей до использования специальных сельхозмашин при уборке льнотресты.







Директор ОАО «Дубровенский льнозавод» Анатолий Босенков еще раз напомнил, от чего зависит повышение качества загота­вливаемого сырья и качество волокна.

—Первое, что необходимо учесть — это время, которое нужно правильно распределить: вовремя сеять, убирать и теребить. Еще одним важным фактором является правильный подбор площадей, — отметил А.Босенков. — Также важно учесть внесение удобрений, соблюдать технологически оправданную норму высева, а также вовремя проводить защиту посевов.

В целом льняной клин района этого года не изменится и составит 2850 га посевных площадей. В эти дни члены мехотряда льнозавода активным образом готовятся к весенним полевым работам. Завершается ремонт тракторов и сельхозмашин, в закромах достаточно качественных семян льна, определены источники по приобретению минеральных удобрений и средств защиты растений.

Юлия СТАРАВОЙТОВА