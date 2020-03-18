Массовый сев яровых в Гродненской области начнется с 25 марта

Источник материала: Вороновская газета





Массовый сев яровых в Гродненской области планируют провести в оптимальные сроки. Об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Иван Жук, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас ведутся работы по уходу за озимыми. Культуры перезимовали хорошо, признаков болезней нет. Параллельно ведется внесение удобрений. «Выборочно начали подготовку почвы, местами приступили к севу яровых культур. Важно не раньше начать, а сделать все в оптимальные сроки, подготовить к ним кадры, технику, семена и удобрения», — отметил Иван Жук перед началом совещания о подготовке к весенним полевым работам.

Массовый сев яровых культур в регионе планируется начать 25-26 марта, когда наступят оптимальные погодные условия. Зерновые планируют посеять до 10-15 апреля. В первой декаде апреля начнут активно высаживать сахарную свеклу, а в середине апреля — кукурузу на зерно и силос. Всего яровой клин в регионе составит около 330 тыс. га.

Работы ведут с учетом климатических условий. Например, обращают внимание на недостаток влаги в почве. Чтобы ее удержать, закрывают шлюзы в мелиоративных каналах. Учитывают и то, что в последние годы жарким выдается именно июнь, поэтому важно провести сев озимых в оптимальные сроки, закрыть землю и сохранить влагу.

Техника в Гродненской области находится на высоком уровне готовности, создан необходимый запас семян, согласно плану заготавливаются удобрения. Отработаны схемы привлечения кадров и техники на помощь аграриям из строительных, дорожных и коммунальных организаций. Как ожидается, дополнительно будут привлечены около 600 механизаторов.

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