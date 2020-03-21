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На заметку водителям. ГАИ усиливает контроль за передвижением сельскохозяйственной техники

21.03.2020 — Сельское хозяйство | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Посевная кампания все больше набирает обороты. В связи с тем, что интенсивность движения сельскохозяйственной техники по дорогам общего пользования заметно возросла, Госавтоинспекцией усилен контроль за безопасностью передвижения данных транспортных средств.

На заметку водителям. ГАИ усиливает контроль за передвижением сельскохозяйственной техники

В период весенних полевых работ сотрудники подразделений ГАИ в составе рабочих групп органов внутренних дел контролируют состояние и готовность к посевной сельхозтехники, а также следят за принимаемыми мерами по обеспечению дорожно-транспортной дисциплины в организациях АПК.

Ежедневно сотрудники ГАИ проверяют своевременность прохождения гостехосмотра, полноту функционирования механизмов и агрегатов транспортных средств, комплектность сельхозтехники узлами и оборудованием, которые влияют на безопасную эксплуатацию на дорогах.

Помимо этого, на контроле исправность внешних световых приборов, предусмотренных конструкцией прицепных агрегатов и навесного оборудования, обозначение их световозвращающей маркировкой.

Также в зоне внимания — физическое состояние водителей, порядок их допуска к управлению транспортными средствами, организация предрейсового осмотра.

Не менее важна и обеспеченность работников АПК рабочей одеждой со световозвращающими элементами.

Все это в комплексе влияет не только на безопасность дорожного движения, но и на ход посевной, а также на будущий урожай.

Рекомендации не ограничиваются работниками АПК. Абсолютно все водители должны помнить о том, что так как на дорогах в настоящее время много сельхозтехники, в том числе крупногабаритных и тихоходных машин, необходимо быть особо внимательными при приближении к такой технике и соблюдать меры повышенной безопасности, учитывая боковой интервал.

Александр ПОЛУЯН,
старший госавтоинспектор МО ГАИ Новогрудского РОВД

 
 
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Посевная кампания все больше набирает обороты. В связи с тем, что интенсивность движения сельскохозяйственной техники по дорогам общего пользования заметно
 
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