На Кореличчине проверили, в каких условиях будут готовить пищу аграриям района

Источник материала: Полымя

Не секрет, что здоровье и работоспособность механизаторов, занятых с утра и до позднего вечера на посевной или уборке урожая, в значительной степени зависят от организации горячего питания. В каких условиях будут готовиться обеды для аграриев Кореличчины, проверили специалисты Кореличского райЦГЭ и председатель райкома профсоюза работников АПК Ирина Пеньковская. В ходе профилактического рейда они посетили все 10 объектов общественного питания, занятых приготовлением пищи для механизаторов района.





В зимнее время не прекращали работу столовые КСУП «Луки-Агро» и «Цирин-Агро», КУСП «Черняховский-Агро», СПК «Маяк-Заполье». Остальные 6 столовых не работали, поэтому весной в них проведен косметический ремонт, приобретены кухонный инвентарь, посуда. Так, в обновленном виде приступят к работе столовые КСУП «Царюка», КСУП «Малюшичи», СПК «Свитязянка-2003». Немало сделано в столовых СПК «Маяк-Заполье» и КСУП «Луки-Агро». Для питания в столовых в основном будет использована керамическая и фарфоровая посуда, а для выезда на поле – эмалированная или из нержавеющей стали.

В ходе рейда были выявлены некоторые нарушения. Например, использование немаркированных разделочных столов, инвентаря, емкости для отходов, производственных столов с изношенной столешницей и другие. По выявленным нарушениям субъектам хозяйствования рекомендовано их устранение.

Перед началом работы все столовые в обязательном порядке получат в Кореличском райЦГЭ санитарно-гигиеническое заключение, санитарный паспорт на транспорт для доставки питания, работники столовых пройдут гигиеническое обучение, микробиологическое исследование.

В столовых сельхозпредприятий района будет организовано горячее питание работающих численностью от 20 до 100 человек, в том числе в поле – от 15 до 80 человек. Во всех коллективных договорах сельхозорганизаций предусмотрено удешевление стоимости питания в период напряженных сельскохозяйственных работ. Это значит, что механизаторам нужно будет заплатить от 10% до 40% от полной стоимости обедов и ужинов. А в том, что обеды аграриев района будут сытными, калорийными, витаминизированными и вкусными, даже и сомневаться не стоит.

Подготовила Оксана ЯНУШ

Фото из архива райкома профсоюза работников АПК