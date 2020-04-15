Учащиеся Дубровенского лицея принимают участие в посевной

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Подготовка, комплектование, регулирование агрегатов — все эти знания, полученные за партами зимой, учащиеся УО «Дубровенский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» применяют на практике. И здесь сразу видно, кто учился старательно, а кто не прилагал к теории особых усилий.

Под руководством опытных мастеров будущие аграрии теперь управляют серьезными сельхозмашинами.

—У нас есть 500 га земли, предназначенной для обучения, — рассказывает директор лицея Александр Азаренко. — 115 га засеяли озимыми зерновыми культурами — пшеницей и рожью. 185 га займут яровые зерновые — овес, пшеница, ячмень.

Будущие трактористы-машинисты работают в поле по два часа ежедневно. Они получают практические навыки по каждой из технологических операции — пахоте, культивации, севу, подкормке.

С тяжелой сельскохозяйственной артиллерией парни справляются легко. Ведь рядом с ними — опытные мастера производственного обучения, такие как Леонид Галех, Николай Гречихо и другие. Например, Леонид Галех, как и Александр Азаренко, сам закончил это же учебное заведение, потом — Пинский индустриально-педагогический техникум. Ребята их слушают с огромным вниманием и интересом, тянутся к ним. А ведь благодаря таким увлеченным педагогам абитуриенты все чаще делают выбор в пользу сельского хозяйства.

Уроженец деревни Коршиково Дубровенского района Дмитрий Орлов ни юристом, ни менеджером, ни управленцем себя не видит. Как говорится, где родился, там пригодился.

—На самом деле научиться работать на сельскохозяйственной технике не так и легко, как у некоторых бытует мнение, — рассказывает первокурсник. — Поэтому стараюсь не упустить ничего как из теоретических занятий, так и из практических. Я не хочу жить в городе. Но при этом я, конечно же, хочу получить хорошую достойно оплачиваемую работу.

И сегодня это возможно, благодаря тому, что сельское хозяйство у нас развивается, а престиж профессии хлебороба по-прежнему непоколебим. Руководитель лицея в свою очередь добавляет: «Чтобы экономика заработала, нужно с уважением относиться к человеку труда. Платить достойные зарплаты, создавать условия жизни, не уступающие городским. В нашем регионе эта работа проводится».

40 тонн выращенного и собранного также с помощью будущих аграриев урожая пойдет в счет госзаказа, часть будет оставлена на семена, остальное реализуют на ярмарках в Витебске и Дубровно. Вырученные за зерно деньги здесь тратят на улучшение материальной технической базы учреждения образования.

—Большой работы не боимся, — в один голос убеждают будущие механизаторы. — Посевная — это только старт продолжительного аграрного сезона.

Ольга ЛЕБЕДЕВА