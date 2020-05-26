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Условия для развития сельхозкультур улучшились благодаря потеплению — Белгидромет
26.05.2020 — Сельское хозяйство | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На основных массивах озимых зерновых продолжается рост стебля. По югу страны в сроки, близкие к прошлогодним, началось колошение, местами по Гомельской области зацвела рожь. На посевах яровых зерновых культур в большинстве районов произошел выход в трубку, наблюдается рост стебля, в северном регионе в основном продолжается кущение.
По югу страны у люцерны отмечено появление соцветий, у раннеспелых злаковых трав началось колошение, что свидетельствует о готовности трав для первого укоса.
Ожидаемые на этой неделе дожди затруднят заготовку сена и осложнят проведение защитных мероприятий по уходу за посевами. Вместе с тем осадки должны увеличить содержание почвенной влаги. Местами в южной части страны на легких почвах запасы продуктивной влаги по-прежнему ниже нормы.
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