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Майские заботы дотишских земледельцев (+ВИДЕО)

29.05.2020 — Сельское хозяйство | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Майские заботы дотишских земледельцев (+ВИДЕО)

Сейчас день упустишь, годом не вернешь. Уверены в этом труженики КСУП «Дотишки». На ухоженных полях сельхозпредприятия с утра и до позднего вечера не устает гудеть техника. С самыми «горячими» участками работы журналистов «ВГ» познакомил главный агроном хозяйства Анатолий Михневич.


Майские заботы дотишских земледельцев (+ВИДЕО)

Полным ходом в сельхозпредприятии идет заготовка кормов. Планируется заложить 59 150 тонн силоса и 58 300 т сенажа, в том числе 6 000 т зерносенажа.

— Заготавливать корма начали примерно две недели назад. Темпы работы немного сдерживали дожди, — ввел в курс Анатолий Казимирович. — На силос заложили озимые рожь и сурепицу, смешав их в силосной яме. Еще в прошлом году эти культуры сеяли кулисным способом — полосно. В текущем году от него отказались, так как сроки сева озимых сурепицы и ржи не совпадают. А если сеять их одновременно, то рожь перерастает и заболевает снежной плесенью. Закладку силоса продолжим осенью, когда подоспеет кукуруза.


Майские заботы дотишских земледельцев (+ВИДЕО)

Валерий Матусевич.


Майские заботы дотишских земледельцев (+ВИДЕО)

 В этот день возле деревни Коркутяны озимую рожь убирал Валерий Матусевич. В умелых руках кормоизмельчитель «Джон Дир» буквально «пел». Валерий Янович более двадцати лет за баранкой трактора, не раз признавался лидером в районном сельхозсоревновании. На заготовке кормов будет занят аж до белых мух.


Майские заботы дотишских земледельцев (+ВИДЕО)

— Мы приступили и к закладке сенажа, — продолжил главный агроном. — Скосили более двухсот пятидесяти гектаров бобовых и бобово-злаковых трав. Три малые косы задействованы на покосе люцерны, широкозахватная — озимой ржи. Последняя была посеяна под зеленую массу на выпас коров, но после стравливания отросла. Не пропадать же культуре!


Майские заботы дотишских земледельцев (+ВИДЕО)


Майские заботы дотишских земледельцев (+ВИДЕО)

Возле деревни Повиланцы ее и косил Геннадий Соболевский. Он шестой сезон выходит на уборку трав, скашивает до 70-ти гектаров в день.


Майские заботы дотишских земледельцев (+ВИДЕО)


Майские заботы дотишских земледельцев (+ВИДЕО)

Геннадий Соболевский и Анатолий Михневич.


Майские заботы дотишских земледельцев (+ВИДЕО)

— На поле выезжаю в пять утра, — рассказал Геннадий Гендрихович, — а возвращаюсь поздно вечером. Но всегда знаю, что старший шестилетний сын Тимофей не уснет, пока меня не встретит с работы и не пожелает спокойной ночи. Тогда, кажется, вся усталость трудового дня уходит. Ведь для них, четырех сыновей, я и тружусь, зарабатываю.


Майские заботы дотишских земледельцев (+ВИДЕО)

По дороге мы не удержались и остановились еще у рапсового поля. Посмотришь на это желтое «море», вдохнешь его аромат — душа радуется: красота! Тем временем и там не смолкал гул трактора. Инсектицидно-фунгицидную обработку рапса немецкого гибрида «мерседес», а также подкормку его микроэлементами и бором проводил Сергей Филатов, механизатор с десятилетним стажем.


Майские заботы дотишских земледельцев (+ВИДЕО)
Майские заботы дотишских земледельцев (+ВИДЕО)


Майские заботы дотишских земледельцев (+ВИДЕО)

— Настроение — отличное. Когда погода радует, то и трудиться вдвойне приятнее. Сами знаете, в хозяйстве всегда много работы. А заработать можно, главное — не ленись, — улыбнулся Сергей Геннадьевич.


Майские заботы дотишских земледельцев (+ВИДЕО)

Сергей Филатов.


Майские заботы дотишских земледельцев (+ВИДЕО)


Майские заботы дотишских земледельцев (+ВИДЕО)

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО и Сергея ГРИЧИКА.

 
 
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Сейчас день упустишь, годом не вернешь. Уверены в этом труженики КСУП «Дотишки». На ухоженных полях сельхозпредприятия с утра и до позднего вечера не устает гудеть...
 
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