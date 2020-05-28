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В 2020 году предприятия сельскохозяйственной отрасли района приобрели новую технику на 5,2 миллиона рублей
28.05.2020 — Сельское хозяйство | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Производители сельскохозяйственной продукции Пинского района обновляют машинно-тракторный парк.
51 единица новой техники уже начала работать на полях.
Среди них – 2 энергонасыщенных трактора «Беларус-3522», 2 кормоуборочных комбайна КВК-800, комбайны «Ягуар-870» и «Ягуар-960», современные универсальные энергосредства УЭС-2-280А, самоходная косилка ШС-150, автомобили МАЗ грузоподъемностью 20 тонн, почвообрабатывающий агрегат «Мегатрон-600».
Аграрии Пинского района намерены в 2020 году увеличить производство продовольствия.
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