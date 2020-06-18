Министр Иван Крупко на примере ОАО «Кореличи-Лен» изучил проблемы отрасли

Перед аграриями стоит задача заготовить не менее 180 тысяч тонн льнотресты и обеспечить производство 55 тысяч тонн льноволокна. Цифры высокие неспроста: на мировом рынке в последнее время растет спрос на льняные ткани, потребители все чаще голосуют рублем за качественные и практичные товары. А Беларусь входит в четверку крупнейших стран — производителей льняного волокна.
Сейчас очень важно удержать и закрепить положительную динамику. Для этого Министерство сельского хозяйства и продовольствия совместно с облисполкомами и Национальной академией наук проводит масштабную работу, которая поможет выйти на запланированные объемы льнотресты и льноволокна. Для этого на базе научных организаций, вузов, а также передовых предприятий отрасли провели учебу руководящих работников и специалистов льнозаводов, где рассмотрели тонкости и нюансы выращивания и переработки льна. Во-вторых, серьезно отнеслись к подбору земель, пригодных для выращивания этой культуры: учитывались кислотность, содержание гумуса, подвижных форм фосфора и калия. В-третьих, подробно рассчитали потребность в семенах, минеральных удобрениях, средствах защиты растений, горюче-смазочных материалах, а также в финансовых средствах, необходимых на приобретение их недостающего объема.
На особом контроле минеральные туки: только в осенне-зимний период их накоплено 5,6 тысячи тонн. Эта работа продолжалась и весной, вплоть до начала массового сева льна. Серьезным финансовым подспорьем для предприятий отрасли стало решение Главы государства об удешевлении калийной составляющей в сложносмешанных удобрениях, которые производит Гомельский химзавод.
Чтобы определить, насколько правильный вектор развития задан отрасли, министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко посетил ОАО «Кореличи-Лен», где размещены высокопроизводительные линии по выработке длинного и короткого волокна, позволяющие существенно снизить затраты на производство продукции. В перспективе глава аграрного ведомства проанализирует работу и других предприятий отрасли.