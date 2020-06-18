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Министр Иван Крупко на примере ОАО «Кореличи-Лен» изучил проблемы отрасли

19.06.2020 — Сельское хозяйство | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Министр Иван Крупко на примере ОАО «Кореличи-Лен» изучил проблемы отрасли

Перед аграриями стоит задача заготовить не менее 180 тысяч тонн льнотресты и обеспечить производство 55 тысяч тонн льноволокна. Цифры высокие неспроста: на мировом рынке в последнее время растет спрос на льняные ткани, потребители все чаще голосуют рублем за качественные и практичные товары. А Беларусь входит в четверку крупнейших стран — производителей льняного волокна.

Наибольшие площади лен-долгунец традиционно занимает в трех областях: Витебской — 13,2 тысячи гектаров, Минской — 10,1 и Могилевской — 8,2. На Гродненщине — 7,2, Брестчине — 6,1 и 4,3 тысячи гектаров на Гомельщине. В стране работает 21 льнозавод, где установлены 44 технологические линии по выработке льноволокна, в том числе 9 высокопроизводительных импортных. За январь — май переработано 60,6 тысячи тонн тресты, что на 9,5 тысячи больше уровня прошлого года. Выработка льноволокна увеличилась на 13 процентов и составила 16,1 тысячи тонн, в том числе длинного — 3,6 тысячи, что на 46 процентов больше, чем в 2019-м. При этом в конце прошлого — первом квартале нынешнего благоприятная конъюнктура на внешних рынках поспособствовала улучшению финансовых показателей в отрасли. За четыре месяца чистая прибыль организаций составила 8,6 миллиона рублей, а рентабельность продаж по конечному результату достигла 26 процентов. Что примечательно: с плюсом сработали 19 льнозаводов.

Сейчас очень важно удержать и закрепить положительную динамику. Для этого Министерство сельского хозяйства и продовольствия совместно с облисполкомами и Национальной академией наук проводит масштабную работу, которая поможет выйти на запланированные объемы льнотресты и льноволокна. Для этого на базе научных организаций, вузов, а также передовых предприятий отрасли провели учебу руководящих работников и специалистов льнозаводов, где рассмотрели тонкости и нюансы выращивания и переработки льна. Во-вторых, серьезно отнеслись к подбору земель, пригодных для выращивания этой культуры: учитывались кислотность, содержание гумуса, подвижных форм фосфора и калия. В-третьих, подробно рассчитали потребность в семенах, минеральных удобрениях, средствах защиты растений, горюче-смазочных материалах, а также в финансовых средствах, необходимых на приобретение их недостающего объема.

На особом контроле минеральные туки: только в осенне-зимний период их накоплено 5,6 тысячи тонн. Эта работа продолжалась и весной, вплоть до начала массового сева льна. Серьезным финансовым подспорьем для предприятий отрасли стало решение Главы государства об удешевлении калийной составляющей в сложносмешанных удобрениях, которые производит Гомельский химзавод.

Чтобы определить, насколько правильный вектор развития задан отрасли, министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко посетил ОАО «Кореличи-Лен», где размещены высокопроизводительные линии по выработке длинного и короткого волокна, позволяющие существенно снизить затраты на производство продукции. В перспективе глава аграрного ведомства проанализирует работу и других предприятий отрасли.

 
 
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Перед аграриями стоит задача заготовить не менее 180 тысяч тонн льнотресты и обеспечить производство 55 тысяч тонн льноволокна. Цифры высокие
 
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  • Министр Иван Крупко на примере ОАО «Кореличи-Лен» изучил проблемы отрасли 21:23, Полымя
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