Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Соблюдение требований пожарной безопасности работниками сельхозорганизаций — основа сохранности урожая и объектов сельхозпредприятий.

Работники Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям продолжают принимать участие в рейдах по местам уборки и хранения грубых кормов. В ходе данных мероприятий представители МЧС проверяют укомплектованность задействованной в уборке техники, в том числе и мест хранения грубых кормов, первичными средствами пожаротушения, их исправность, а также знания и навыки по применению средств пожаротушения работников сельскохозяйственных организаций. С целью в очередной раз напомнить правила безопасности работникам, задействованным в уборке урожая, непосредственно на рабочих местах проводится инструктаж по правилам пользования огнетушителями, проговаривается алгоритм действий в случае возникновения пожаров и возгораний.

МЧС нацеливает тружеников сельского хозяйства добросовестно соблюдать требования законодательства о пожарной безопасности.

«НН».