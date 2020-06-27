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На Дубровенщине пройден экватор первого укоса

27.06.2020 — | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

На Дубровенщине пройден экватор первого укоса

В районе первый укос трав перешел экватор: по состоянию на утро 26 июня, убрано 57% площадей, заготовлено 11344 тонны кормовых единиц. Пока идет отставание к уровню прошлого года, но аграрии уверены, что если позволит погода, его можно наверстать. В ОАО «Правда-С» первым укосом необходимо убрать 560 гектаров многолетних трав. Главный агроном  сельхозпредприятия Елена Чачуева — а именно она отвечает за ход кормозаготовки и качество закладки сенажа в траншеи — отмечает, что райграс, клевер, тимофеевка  дадут неплохой результат.

«Мы не стали экспериментировать в этом году с чересполосицей или пайзой. Проанализируем результаты, которые получат наши соседи. Из новшеств 2020 года — 30 гектаров кукурузы засеяли гибридными семенами.  В этом году косовица из-за погодных условий началась в хозяйстве позже, чем обычно. Но урожай трав вырос неплохой. Мы на данный момент получаем 83 центнера сенажа с гектара. Это, конечно, не совсем то, что мы ожидали, но  все же неплохо. Наша главная задача — получить качественные корма, скосить травы и заготовить травянистые корма в оптимальные агротехнические сроки. Главное, чтобы не подвели погодные условия», — рассказывает главный агроном  Елена Чачуева.

Важный акцент при заготовке кормов делается на жестком соблюдении технологий, чтобы сохранить качество. В целом в сельхозпредприятии  ставится задача заготовить 8900 тонн сенажа, 7200 тонн силоса и 540 тонн сена.  Темпы кошения в жаркую погоду хорошие, в хозяйстве обеспечена требуемая готовность кормо­уборочной техники. Созданы все условия для работников, занятых в кормозаготовке: обеспеченность водой, питанием, спецодеждой. График работы из-за жары менять, по общему решению, не стали: работают  с 7.00 до 19.00. Если нужно, то и задержатся.

На полях работает две косы (трактористы-машинисты Александр Смоленский и Николай Ляхович), два кормоуборочных комбайна КВК-800 (трактористы-­машинисты  Валентин Раскоша и Петр Киреев). Со сгребанием трав успешно справляется Валерий Владимиренко. На отвозке заняты Владимир Киреев, Геннадий Гудыно и молодые работники сельхозпредприятия Антон Золотарский и Александр Ляхович. На Амкодорах, круглосуточно трамбующих зеленную массу, работают Виктор Катков­ский (день)  и Николай Сысоев (ночь).

— Хочу отметить, что они у нас все — лидеры.  В целом, на травокошении работает команда единомышленников — если один из них пробуксует — нарушится цепочка, замедлятся темпы. Поэтому каждый из них готов прийти на помощь другому, что, я считаю, особенно ценно в такой напряженный трудовой период, — отметила Елена Чачуева.

Во время  второго укоса трав основное внимание в ОАО «Правда-С» будет уделено заготовке сена. Сейчас же заполняются сенажные траншеи. На 26 июня закрывалась уже третья из 9 имеющихся в хозяйстве траншей. Десятая будет построена под заготовку кукурузы. По информации управления по сельскому хозяй­ству и продовольствию Дубровенского рйисполкома, на 26 июня в ОАО «Правда-С» первый укос трав завершен на 73,2% площадей заготовлено 32% сенажа от плана. Это второй результат в районе по убранным площадям и пятый — по количеству заготовленного сенажа. Безусловным лидером по этим показателям явля­ется КУСХП им.Черняховского, где заготовлено 57% сенажа, убрано 85,1% площадей.

Елена КОРСАКОВА.

 
 
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В районе первый укос трав перешел экватор: по состоянию на утро 26 июня, убрано 57% площадей, заготовлено 11344 тонны кормовых
 
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