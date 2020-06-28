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Пожарная безопасность при заготовке грубых кормов

28.06.2020 — Сельское хозяйство | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пожарная безопасность при заготовке грубых кормов
Вырастить, заготовить и сохранить корма – дело, несомненно, важное и, конечно же, трудоемкое.

– Места хранения грубых кормов находятся под контролем работников Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, – отметил в беседе с корреспондентом pinsknews.by инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Дмитрий Наривончик и напомнил аграриям правила пожарной безопасности при проведении «зеленой жатвы».

Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование грубых кормов. Хранить корма нужно именно в предназначенных для этого помещениях, зданиях, предпочтительным следует считать использование для этих целей отдельно стоящие здания. К этим зданиям, к местам открытого хранения также есть свои требования:

  • склады грубых кормов на территории производственно-хозяйственного комплекса необходимо располагать на специально – отведенной площадке, опаханной полосой шириной не менее 3 м, на расстоянии 15 м от скирд, стогов, копен, а каждая отдельная скирда должна иметь защитные полосы на расстоянии 5 м от ее основания;
  • разрывы между отдельными штабелями навесами или скирдами должны быть не менее 20 м. Штабеля, навесы и скирды допускается размещать попарно, причём разрывы между штабелями, навесами и скирдами в одной паре должны быть не менее 6 м., а между соседними парами – не менее 30 м. В разрывах между двумя парами скирд должна быть пропахана полоса шириной не менее 4 м. Противопожарные разрывы между кварталами (20 скирд или штабелей) должны быть не менее 100 м;
  • расстояние от скирд, навесов и штабелей грубых кормов до линии электропередач должно быть не менее 15 м, до дорог – 20 м, до зданий и сооружений – не менее 50 м, до границ лесного массива – не менее 100 метров.

В стогах сена с повышенной влажностью, склонного к самовозгоранию, необходимо осуществлять температурный контроль и не допускать повышения температуры. Для этого закреплённые приказами работники сельскохозяйственных предприятий обязаны проводить замеры влажности грубых кормов и регистрации показаний, как на стадии их закладки, так и после завершения процесса их закладки. Для определения влажности допускается применять экспресс-методы с помощью влагомеров с погрешностью не более 1% при влажности до 18%, при влажности грубых кормов более 17% должна производиться их досушка. Не допускается складировать, укладывать в скирды, штабеля, склады грубые корма с повышенной влажностью.

Непосредственно во время работы нужно помнить следующие требования правил:

  • стоянка автомобилей, тракторов и других транспортных средств на территории складов грубых кормов запрещается;
  • к работе на складах грубых кормов не должны допускаться тракторы и автомобили, не оборудованные искрогасителями;
  • перед въездом на склад водители должны проверять исправность и надежность крепления искрогасителя;
  • во избежание загораний кормов от непосредственного соприкосновения с выпускными трубами, коллекторами или глушителями тракторы-тягачи и автомобили, занятые на разгрузочных работах, не должны подъезжать к скирдам ближе 3 м;
  • во время погрузки кормов непосредственно в кузов автомобиля двигатель его должен быть заглушен;
  • выезд со склада может быть разрешен только после осмотра места стоянки автомобиля и уборки сена (соломы) вблизи выпускной трубы.

Кроме соблюдения описанных требований правил пожарной безопасности, руководителям и должностным лицам сельхозпредприятий следует обратить внимание на доступ посторонних лиц в сеносклады (с целью игр, ночлега, воровства и т.д.), на необходимость наблюдения за местами хранения грубых кормов, а также другие профилактические меры.

Справочно: на территории Пинского района в текущем году был зарегистрирован пожар на территории молочно-товарной фермы в д. Сошно ОАО «Почапово». Объектом пожара явилась скирда соломы.

– Обращаю внимание и жителей населенных пунктов района на соблюдение правил при заготовке грубых кормов – стога, копны, скирды сена, соломы, других видов грубых кормов не допускается размещать на приусадебных участках в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями. Также не допускается их размещение на улицах, дорогах, вне приусадебных участков, – добавил Дмитрий Наривончик и подчеркнул, что за данные противопожарные нарушения законодательством предусмотрена административная ответственность.

Пинский ГРОЧС напоминает жителям района, что взрослые должны постоянно объяснять детям и подросткам опасность шалости со спичками и огнем. А поможет родителям сайт МЧС 112.by, где в разделе «Мультимедиа по ОБЖ» размещено множество полезных материалов – это и мобильное приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом», с помощью которого можно изучить правила безопасности, и мультсериал «Волшебная книга».

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