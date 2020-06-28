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Пожарная безопасность при заготовке грубых кормов
28.06.2020 — Сельское хозяйство | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– Места хранения грубых кормов находятся под контролем работников Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, – отметил в беседе с корреспондентом pinsknews.by инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Дмитрий Наривончик и напомнил аграриям правила пожарной безопасности при проведении «зеленой жатвы».
Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование грубых кормов. Хранить корма нужно именно в предназначенных для этого помещениях, зданиях, предпочтительным следует считать использование для этих целей отдельно стоящие здания. К этим зданиям, к местам открытого хранения также есть свои требования:
В стогах сена с повышенной влажностью, склонного к самовозгоранию, необходимо осуществлять температурный контроль и не допускать повышения температуры. Для этого закреплённые приказами работники сельскохозяйственных предприятий обязаны проводить замеры влажности грубых кормов и регистрации показаний, как на стадии их закладки, так и после завершения процесса их закладки. Для определения влажности допускается применять экспресс-методы с помощью влагомеров с погрешностью не более 1% при влажности до 18%, при влажности грубых кормов более 17% должна производиться их досушка. Не допускается складировать, укладывать в скирды, штабеля, склады грубые корма с повышенной влажностью.
Непосредственно во время работы нужно помнить следующие требования правил:
Кроме соблюдения описанных требований правил пожарной безопасности, руководителям и должностным лицам сельхозпредприятий следует обратить внимание на доступ посторонних лиц в сеносклады (с целью игр, ночлега, воровства и т.д.), на необходимость наблюдения за местами хранения грубых кормов, а также другие профилактические меры.
Справочно: на территории Пинского района в текущем году был зарегистрирован пожар на территории молочно-товарной фермы в д. Сошно ОАО «Почапово». Объектом пожара явилась скирда соломы.
– Обращаю внимание и жителей населенных пунктов района на соблюдение правил при заготовке грубых кормов – стога, копны, скирды сена, соломы, других видов грубых кормов не допускается размещать на приусадебных участках в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями. Также не допускается их размещение на улицах, дорогах, вне приусадебных участков, – добавил Дмитрий Наривончик и подчеркнул, что за данные противопожарные нарушения законодательством предусмотрена административная ответственность.
Пинский ГРОЧС напоминает жителям района, что взрослые должны постоянно объяснять детям и подросткам опасность шалости со спичками и огнем. А поможет родителям сайт
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