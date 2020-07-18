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Сельхозпредприятия Минской области приступили к уборке озимого рапса и тереблению льна

18.07.2020 — Сельское хозяйство | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сельхозпредприятия Минской области заканчивают уборку озимого ячменя. Приступили к уборке озимого рапса и тереблению льна. По информации комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома, на 15 июля озимый ячмень собран с 80 % площадей. Всего намолочено 19 165 тонн. Средняя урожайность составляет 54 ц с гектара, а в двух районах — Клецком и Дзержинском — она достигла 69 и 62 центнеров соответственно. Зерноуборочная техника вышла и на рапсовые поля. Уже убрано порядка 20 % посевов. Средняя урожайность — 19 ц с гектара, а в восьми районах она превышает 20 центнеров.

Работы по тереблению льна выполнены на 1441 га посевов, что составляет 14 % от планового задания.

 

 


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Сельхозпредприятия Минской области заканчивают уборку озимого ячменя. Приступили к уборке озимого рапса и тереблению льна. По информации комитета по сельскому
 
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