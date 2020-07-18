В КСУП «Луки-Агро» перед началом уборочной кампании провели праздник “Зажынкі”

Источник материала: Полымя





Первые колосья нового урожая сжали в КСУП «Луки-Агро» на хлебном поле на празднике «Зажынкі». В хозяйстве давно возродили добрую традицию начинать жатву с этого праздника.

– Перед нашими хлеборобами ставится важная и ответственная задача – убрать нынешний урожай вовремя, качественно и без потерь, – приветствуя аграриев, отметил председатель сельхозпредприятия Николай Гавина. – Каждая погожая минутка должна быть использована по максимуму, без простоев зерноуборочной техники, чтобы мы могли не только выйти на намеченные рубежи, но и улучшить их.

Благосклонности от погоды, успеха в благом деле пожелал хлеборобам отец Анатолий Шелест. Он благословил начало уборочной кампании и освятил технику.

Фирменные майки и кепки с логотипом КСУП «Луки-Агро» комбайнерам, их помощникам и водителям на отвозке зерна вручила заместитель председателя по идеологической работе Наталия Мардилович.

В текущем году зерновой клин хозяйства составляет 1896 гектаров. На уборке хлеба будут задействованы 7 комбайнеров и столько же их помощников, а также 9 водителей на отвозке зерна. В их числе два семейных экипажа: отец и сын Виктор и Денис Шимко, братья Владимир и Юрий Тананко.

Нашлась во время страды работа и для местных студентов. Так, для студента БНТУ Ильи Медведя это первая в его жизни уборочная кампания: парень будет трудиться помощником комбайнера. Как только на зернотоку появится зерно, здесь начнет работу студенческий отряд.





Инна ЛЕЙКО

Фото Наталии МАРДИЛОВИЧ