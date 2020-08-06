Развитие АПК региона и предстоящие выборы. Первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук встретился с коллективом ОАО «Кореличи-Лён»

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Развитие агропромышленного комплекса Гродненщины, и, в первую очередь, льноводческой отрасли, предстоящие выборы Президента Республики Беларусь – основные темы, которым было уделено пристальное внимание на встрече первого заместителя председателя Гродненского облисполкома Ивана Жука с трудовым коллективом ОАО «Кореличи-Лён». Участниками встречи также стали генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «ГродноОблсельхозтехника» Ян Мазуркевич и председатель Кореличского райисполкома Геннадий Шатуев.





– На сегодняшний день аграрная отрасль Гродненщины достигла определенных результатов и развивается достаточно неплохо, – отметил Иван Жук. – Безусловно, на протяжении последних нескольких недель все усилия аграриев направлены на уборку зерновых и зернобобовых культур. Хлеборобы Гродненщины уже убрали 59% площадей. Средняя урожайность составляет 50 ц/га. Планируется, что общий вал зерна превысит показатель прошлого года. Наблюдается положительная динамика в производстве молока, свинины, птицы.

О работе ОАО «Кореличи-Лён», финансовых показателях и кадровом потенциале предприятия рассказал директор Федор Жук.

– За январь-июнь 2020 года выручка от реализации продукции составила 4760 тысяч рублей. Рентабельность реализованной продукции – 3,7%, рентабельность продаж – 3,1%. Чистая прибыль за указанный период составила 470 тысяч рублей. Коллектив льнозавода состоит из 164 человек, среднемесячная зарплата за июнь 2020 года составила 835,8 рублей. Мы четко понимаем: для того, чтобы финансовые показатели шли вверх, нам необходимо получить хороший урожай. Весь лён уже вытереблен. Сегодня проходит его вылежка. Биологическая урожайность льнотресты неплохая, однако об окончательном результате можно говорить только тогда, когда сырье будет находиться под шохой.









Первый заместитель председателя облисполкома подчеркнул, что Кореличский район давно славится крепкими льноводческими традициями. Четырем звеньевым льноводческих звеньев колхозов Кореличчины было присвоено почетное звание Героев Социалистического Труда. Символами льняной истории района стали Ева Карачан, Ольга Колоша, Надежда Трусковская и Евгения Юшко.

– Действительно, выращивание и обработка льна – непростая отрасль, в которой огромную роль играют погодные условия, – отметил Иван Жук. – Безусловно, не всегда удается получить хороший урожай льнотресты и соответствующий номер льноволокна. В данном случае необходимо подумать об увеличении объемов льнотресты. У Кореличского льнозавода есть все, чтобы работать успешно: современная техника, достойная база для переработки сырья, качественная технология, грамотно подобранные земли, кадровый потенциал. Именно работники предприятия должны постоянно находиться в поле зрения руководства, основная задача которого обеспечить коллектив работой. Если весной, летом и осенью мехотряд занят на полях, то чем механизаторы занимаются зимой? Действительно, у них нет объема работы, а соответственно и зарплата уменьшается. А ведь есть сопутствующие виды деятельности, которые нужно развивать. К тому же можно оказывать платные услуги, к примеру, сельхозпредприятиям района.





В завершении разговора Иван Жук призвал коллектив льнозавода проявить активность в избирательной кампании, прийти на участок для голосования и, выполняя свой гражданский долг, сделать правильный выбор на взгляд каждого работника.

Оксана ЯНУШ

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