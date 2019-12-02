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Сантехника в Минске можно будет вызвать через мобильное приложение

03.12.2019 09:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Приложение для вызова сантехников сделают Центр информационных технологий Мингорисполкома и Epam. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Снимок использован для иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Это специальное мобильное приложение по вызову сантехников, электриков и других работников, оказывающих платные бытовые услуги. Оно даст горожанам возможность в удобное для них время вызывать специалиста. Через приложение можно будет оплатить оказанные услуги, но сохранится возможность и включения оплаты в счет-извещение, — рассказал директор ЦИТ Мингорисполкома Максим Бардович.

Он уточнил, что, скорее всего, стоимость услуг вызываемых работников будет варьироваться в зависимости от того, в какое время они потребуются.

— А вообще мы готовы слушать и рассматривать предложения горожан, о том, что бы им хотелось внедрить в городе с нашей помощью. Можно писать на нашу почту, мы всё читаем и интересные идеи готовы реализовывать, — добавил собеседник.

 
Теги: Минск
 
 
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Приложение для вызова сантехников сделают Центр информационных технологий Мингорисполкома и Epam.
 
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