Сантехника в Минске можно будет вызвать через мобильное приложение

Источник материала: Tut.by

Приложение для вызова сантехников сделают Центр информационных технологий Мингорисполкома и Epam. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» .



Снимок использован для иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Это специальное мобильное приложение по вызову сантехников, электриков и других работников, оказывающих платные бытовые услуги. Оно даст горожанам возможность в удобное для них время вызывать специалиста. Через приложение можно будет оплатить оказанные услуги, но сохранится возможность и включения оплаты в счет-извещение, — рассказал директор ЦИТ Мингорисполкома Максим Бардович.

Он уточнил, что, скорее всего, стоимость услуг вызываемых работников будет варьироваться в зависимости от того, в какое время они потребуются.

— А вообще мы готовы слушать и рассматривать предложения горожан, о том, что бы им хотелось внедрить в городе с нашей помощью. Можно писать на нашу почту, мы всё читаем и интересные идеи готовы реализовывать, — добавил собеседник.