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«Кондуктор увидела справку, но сказала платить». Когда по дороге из школы домой ребенку нужен билет

03.12.2019 11:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Семья Янины Шкатуло живет в агрогородке Блонь. Это в трех километрах от Марьиной Горки. Ее сын Глеб учится в школе в городе. Обычно на занятия родители возили ребенка на машине. Недавно автомобиль сломался, и теперь мальчик добирается на уроки на автобусе. Чтобы проезд был бесплатным, в учебном заведении ему выписали справку. Кондуктор, увидев его документ, сказала: это пригородный автобус, а не городской, поэтому нужно платить. «Но ведь дети, которые учатся в Минске, а живут в деревнях, ездят по справкам бесплатно. Почему так?» — задается вопросом Янина.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Справку Глеб взял 26 ноября. На документе, говорит мама, указана школа, где он учится, и их домашний адрес — агрогородок Блонь, улица и номер дома.

— Насколько я понимаю, точный адрес написали для того, чтобы он мог бесплатно ездить только по этому маршруту, а не в какие-то другие деревни, — говорит Янина.

По словам собеседницы, городские автобусы к ним не ходят. Зато часто через их агрогородок курсирует пригородный транспорт, соединяющий Марьину Горку и другие деревни. В один из таких 27 ноября после школы и заскочил Глеб.

— Автобус шел до деревни Пуховичи, — рассказывает мама. — Когда сын показал кондуктору справку, женщина сказала, что в пригородном транспорте его документ не действует, и попросила заплатить.

Мама подумала, что кондуктор ошиблась, позвонила в автопарк в Марьиной Горке. На том конце провода подтвердили: действительно, в их случае ребенку за проезд нужно платить. С тех пор, продолжает собеседница, Глеб всегда покупает талон.

— В зависимости от автобуса, билет стоит где-то 45−50 копеек, — переходит к цифрам Янина. — Если учесть, что сын добирается не только в школу и домой, но и трижды в неделю ездит на тренировки, чуть-чуть набегает. Но дело не в деньгах. Я читала, что дети, которые учатся в Минске, а живут в деревнях, ездят по справке бесплатно. Почему так?

Решение об оплате проезда для школьников принимают местные органы власти, пояснили TUT.BY в автопарке № 19 в Марьиной Горке. В отличие от Минского района в Пуховичском оно такое: школьная справка действительна только в городском транспорте, а за проезд на пригородном автобусе нужно платить.

— Автобус, которым ехал мальчик, пригородный, поэтому кондуктор и попросила ребенка оплатить проезд, — поясняет Ирина Ласоцкая, начальник автопарка № 19, но, говорит, выход из ситуации есть. Школа, в которой учится Глеб, должна подготовить письмо в отдел образования Пуховичского райисполкома. В нем указать данные ребенка, место учебы и жительства и то, что ему нужен проездной, чтобы ездить на занятия. — Если отдел образования подпишет это письмо и даст доверенность на дачу школьного проездного, родители ребенка с этими документами и фото мальчика должны подойти на автостанцию. Мы выпишем ему школьный проездной. Так, например, у нас ездят дети из деревни Владимировка, которые учатся в Марьиной Горке.

 
Теги: Минск
 
 
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Семья Янины Шкатуло живет в агрогородке Блонь. Ее сын Глеб учится в школе в Марьиной Горке. Чтобы добираться на занятия бесплатно, он взял в школе справку....
 
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