3 декабря – Международный день инвалидов

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В марафоне принимает участие обученный и подготовленный специалистами центра отряд волонтеров из числа учащихся ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли-сад средняя школа № 24 г. Борисова», слушателей образовательной программы профессиональной подготовки «Социальный работник», членов кружка «Юный спасатель» ГУО «Средняя школа №20 г. Борисова», учащихся ГУО «Борисовский государственный колледж».

Ребята 5-11 классов посетили семьи, воспитывающие детей-инвалидов с нарушением слуха, оказали помощь инвалидам-колясочникам в перемещении по лестнице, используя гусеничный подъемник. Учащиеся колледжа, осваивающие парикмахерское искусство, посетили отделение дневного пребывания для инвалидов и бесплатно сделали стрижки. Волонтеры «серебряного» возраста отделения дневного пребывания группы «СоцАктив» посетили одиноких инвалидов с уже ставшей традиционной акцией «Собеседник на час». Чайные наборы, оформленные своими руками, стали приятным подарком к чаепитию.

Кроме этого, состоялось открытие выставки творческих работ людей с нарушением зрения «Арт-позитив!». Выставка организована совместно с Борисовской районной общественной организацией «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». На ней представлены работы в разных техниках: вышивка бисером, оригами, плетение из бумаги, вязание крючком и спицами, изделия из кожи и бересты, акварель. Особенно впечатляют работы незрячих и слабовидящих авторов.

Посетите выставку, чтобы получить заряд позитива и хорошего настроения!







