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В Пружанском районе с неба упала редкая птица
03.12.2019 12:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В один из дворов деревни Попелево Пружанского района упала редкая для Беларуси водоплавающая птица — краснозобая гагара в зимнем оперении,
На вид птица была явно ослаблена, но без видимых повреждений. Ее обеспечили местом для отдыха, водой и мелкой рыбешкой.
Вероятнее всего, птица в тумане перепутала улицу с водной поверхностью.
Особенность гагар в том, что им для взлета необходим водный «аэродром» длиной как минимум 20 метров. В отличие от уток, краснозобые гагары обитают только в воде и не могут передвигаться ни по льду, ни по суше.
На следующий день уже окрепшую и отдохнувшую птицу выпустили в ближайший более-менее крупный водоем у деревни Клетное Пружанского района. Птица несколько раз нырнула, почистила перо и сделала пробежку по воде.
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Вероятнее всего, птица в тумане перепутала улицу с водной поверхностью.
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