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В Пружанском районе с неба упала редкая птица

03.12.2019 12:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В один из дворов деревни Попелево Пружанского района упала редкая для Беларуси водоплавающая птица — краснозобая гагара в зимнем оперении, сообщает нацпарк «Беловежская пуща».


Фото с сайта Нацпарка «Беловежская пуща»

На вид птица была явно ослаблена, но без видимых повреждений. Ее обеспечили местом для отдыха, водой и мелкой рыбешкой.

Вероятнее всего, птица в тумане перепутала улицу с водной поверхностью.

Особенность гагар в том, что им для взлета необходим водный «аэродром» длиной как минимум 20 метров. В отличие от уток, краснозобые гагары обитают только в воде и не могут передвигаться ни по льду, ни по суше.

На следующий день уже окрепшую и отдохнувшую птицу выпустили в ближайший более-менее крупный водоем у деревни Клетное Пружанского района. Птица несколько раз нырнула, почистила перо и сделала пробежку по воде.


Гагара краснозобая (взрослая, в брачном оперении). Фото: wikipedia.org

Краснозобая гагара — водоплавающая птица размером с крупную утку, от которой отличается остроконечным (не плоским) клювом. Серо-белое зимнее оперение сильно отличается от обычного. В Беларуси до сих пор были известны лишь единичные регистрации данного вида. Последняя — в 2004 году.

 
 
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Вероятнее всего, птица в тумане перепутала улицу с водной поверхностью.
 
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