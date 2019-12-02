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Седьмое место в Европе по убийствам и 70-е в мире - по коррупции. Криминальная ли страна - Беларусь?

03.12.2019 12:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более 30 тысяч белорусов прямо сейчас находятся в местах лишения свободы — эта цифра, сравнимая с населением небольшого райцентра. И пусть с каждым годом заключенных у нас становится меньше, на фоне соседей наши цифры остаются по-прежнему высокими. В Беларуси за решетку все чаще попадают за кражи, в последние годы растет количество хищений при помощи компьютерных технологий. А еще растет коррупция — в 2018 году за взятки осудили в два раза больше человек, чем годом ранее.

Мы решили посмотреть на криминальную статистику страны — за что у нас сажают чаще всего, сколько человек после «тюремных институтов» вновь попадают за решетку и какие рекомендации Комитета по правам человека ООН могли бы изменить ситуацию к лучшему.

TUT.BY часто пишет об уголовных делах, которые возбуждают в отношении людей, далеких от мира криминала. Обвиняемым может оказаться 82-летний пенсионер, продавший старое ружье, мама, чья дочка получила травму после падения с велосипеда в гололед, должностные лица, недосмотревшие коров, — столкнуться с правоохранительными органами, увы, может любой. В прошлом году журналисты TUT.BY на себе испытали, что такое обыски, задержания и допросы, и поняли: мы слишком плохо знаем свои права. Да, подготовиться к внезапному интересу силовиков невозможно. Но стоит заранее узнать, как действовать в такой ситуации.

В проекте TUT.BY «Если к вам пришли» мы весь год в картинках разъясняли важные юридические моменты, с которыми может столкнуться каждый. Сегодня — последний выпуск.

В целом преступность падает, но осужденных за коррупцию с каждым годом все больше

С каждым годом в Беларуси преступность падает: если в 2008 году было более 158 тысяч зарегистрированных преступлений, то в 2018 году — около 84 тысяч. Для сравнения: в 1990 году было зарегистрировано почти 76 тысяч преступлений.

Если составить список самых частых уголовных нарушений, то он будет выглядеть так: кражи (29 950 фактов в 2018 году), незаконное распространение наркотиков (4 983), мошенничество (4 239).

Краж и убийств с каждым годом становится меньше, а вот количество коррупционных преступлений в Беларуси растет из года в год. В 2018 году за взяточничество было осуждено 562 человека, это почти в два раза больше, чем годом ранее. Всего же было зарегистрировано 1999 таких преступлений. Для сравнения: цифра за 2014 год — 782 факта, за 2011-й — 1322. Отметим, что в 2015 году был принят Закон «О борьбе с коррупцией».

В 2018 году выявлено 1700 преступлений против порядка осуществления экономической деятельности, из них 1100 преступлений — тяжкие и особо тяжкие.

По-прежнему высокой остается преступность, связанная с незаконным распространением наркотиков. Пик пришелся на 2015 год — 7356 фактов, после того, как годом ранее был принят «антинаркотический декрет», задача которого была остановить массовый приход на белорусский рынок спайсов и других дизайнерских наркотиков. В 2018 году зарегистрировано 4983 подобных факта. По данным МВД, на начало 2019 года в местах лишения свободы находилось 5984 человека, осужденных за незаконный оборот наркотиков и психотропов, из них 93 человека совершили преступление, когда были несовершеннолетними.

Технологии, которые все активнее проникают в нашу жизнь, влияют и на преступность — за последний год в два раза выросло количество хищений с использованием компьютерной техники. Потерпевших — около 6 тысяч человек, чаще всего жертвами становятся молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет, сумма ущерба в 2019 году оценивается в более чем 3 млн долларов.

Растет преступность среди женщин

По статистике, чаще всего преступление совершает мужчина старше 30 лет, который на момент нарушения закона нигде не учится и не работает. Доля преступлений среди мужчин 82% против 18% среди женщин. Но есть тревожная тенденция: с 2012-го каждый год растет количество женщин, которые совершают преступления, в 2018 году зарегистрировано 8282 таких случая, для сравнения: пять лет назад — 7811.

Каждое пятое преступление в Беларуси совершается в состоянии опьянения (18% — в состоянии алкогольного опьянения, еще 2% — в состоянии наркотического опьянения).


Доля несовершеннолетних в преступном мире — меньше 2%, в 2018 году подростки совершили 1544 преступления. Уголовная ответственность наступает с 16 лет — на момент совершения преступления. Но есть исключения, когда к уголовной ответственности привлекают с 14 лет — за убийство, изнасилование, кражу и др. Наказание несовершеннолетние отбывают в воспитательных колониях. В СИЗО детей должны содержать отдельно от взрослых, то есть с такими же подростками.

40% заключенных уже имели судимости

На конец 2018 года в местах лишения свободы находилось 32 556 человек, для сравнения: в 2008-м было 44 399. Статистика последних десяти лет показывает, что около 60% осужденных в колониях получили свой срок за преступления против собственности (кражи, грабежи и др.), менее 25% за преступления против жизни и здоровья (убийства, причинение тяжких телесных повреждений и др.), около 6% за преступления против здоровья населения и общественной нравственности (незаконный оборот наркотиков, хулиганство и др.), более 1% за преступления против половой свободы и неприкосновенности (изнасилование, развратные действия с лицом не достигшим шестнадцатилетнего возраста и др.). На 2018 год из находящихся в местах лишения свободы более 40% заключенных имели ранее судимость, причем большинство из них были судимы три раза и более.


В Беларуси по-прежнему высокий процент рецидива — практически каждое третье преступление совершают люди, у которых уже есть судимость. В исправительных учреждения практически отсутствует системная работа по возвращению человека к свободной жизни. На волю бывшие осужденные часто выходят озлобленные, без денег, потеряв семью и жилье. Устроиться на работу также проблематично. В результате они повторно совершают преступление и снова попадают за решетку — обществу это невыгодно по двум причинам: ухудшает безопасность и на бюджет ложится новое бремя. В нескольких колониях есть возможность получить дистанционное высшее образование (платно), работают общественные проекты по ресоциализации, однако системной такую работу назвать нельзя, предложенные инициативы недоступны для всех заключенных.

По уровню коррупции ситуация в Беларуси лучше, чем в России, но хуже, чем в Польше

Согласно рейтингу неправительственной организации Transparency International, Беларусь в 2018 году заняла 70-е место (из 180) по уровню коррупции (в 2017 году Беларусь заняла 68-е место, в 2016 — 79-е). Напомним, что в прошлом году у нас было зарегистрировано 1999 преступлений о взяточничестве. Россия, где было зарегистрировано 3171 такое преступление, заняла в рейтинге Transparency International 138-е место, Казахстан — 124-е (823 преступления), Украина — 120-е (5 557 преступлений), Польша — 36-е, Литва — 38-е. В тройке наименее коррупционных стран — Дания, Новая Зеландия и Финляндия, аутсайдеры — Южный Судан, Сирия Сомали.

Что касается количества заключенных, в Беларуси в 2018 году в местах лишения свободы находилось более 32,5 тысяч человек (343 человека на 100 тысяч населения). Согласно данным онлайн-базы World Prison Brief, в России было 533 207 заключенных (368 человек на 100 тысяч населения), в Украине — 54 186 заключенных (152 человека на 100 тысяч населения), в Польше — 74 443 заключенных (196 на 100 тысяч населения), в Литве — 6544 (235 человек на 100 тысяч населения), в Латвии — 3765 (196 на 100 тысяч населения страны).

По уровню умышленных убийств, Беларусь занимает седьмое место в Европе. Согласно данным ВОЗ, в 2016 году в Беларуси произошло 5,2 убийств на 100 тысяч населения. На первом месте — Россия (11,3 убийств на 100 тысяч населения), следом идет Казахстан 8,1.

Кстати, доля оправдательных приговоров в Беларуси составляет около 0,2%, в России — 0,36%, в Казахстане — 0,25%, в Украине — около 1%, в Польше — 2,6%.

Запугивание адвокатов, жестокое обращение и зависимость судей — что нужно менять в Беларуси

В 2018 году Беларусь отчиталась перед Комитетом по правам человека ООН — впервые за последние 20 лет, хотя обычно государства отчитываются перед Комитетом каждые четыре года. Некоторые рекомендации, которые получила Беларусь, напрямую влияют на безопасность граждан и уровень преступности:

  • адвокаты должны быть действительно независимы — сегодня они встречаются с запугиванием со стороны властей, это приводит к тому, что у граждан нет доступа к полноценной защите;
  • пересмотреть роль президента в отборе и назначении судей, чтобы судебная власть действительно была независимой;
  • в местах лишения свободы нужны изменения — сегодня колонии переполнены, заключенные не имеют доступа к качественной медицинской помощи, смерть заключенных должны расследовать независимые комиссии, независимые общественные комиссии должны иметь доступ в исправительные учреждения для осуществления мониторинга;
  • искоренить пытки и жестокое обращение с задержанными;
  • суды не должны принимать доказательства, полученные под пытками, с применением давления;
  • меру пресечения должны назначать не следователи и прокуроры, а суды;
  • смертная казнь должна быть отменена, до отмены — смертные приговоры не должны исполняться, пока жалобы осужденных рассматривает Комитет по правам человека ООН;
  • должен быть создан институт уполномоченного по правам человека.

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Более 40% заключенных имели ранее судимость, причем большинство из них были судимы три раза и более.
 
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