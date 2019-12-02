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В Грандичах начали строить новый детский сад

03.12.2019 12:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В гродненском микрорайоне Грандичи-2 начинается строительство детского сада, которым будет заниматься — ОАО «Гроднопромстрой». Дошкольное учреждение сдадут в эксплуатацию через год — к концу 2020 года, сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

Детский сад же будут возводить по типовому проекту. Он рассчитан на 230 мест. Садик будет находится на улице Саяпина.

Сейчас в новом микрорайоне живет около двух тысяч человек, а в общем будет около 65 тысяч жителей. Сейчас строительство ведется в Грандичах-2, в следующем году строительные работы начнутся в Грандичах-3, где по планам должна появится и школа.

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Теги: Гродно
 
 
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Его сдадут через год - к концу 2020-го.
 
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