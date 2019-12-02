Осторожно, гололедица! На 4 декабря объявили оранжевый уровень опасности

Источник материала: Tut.by

На среду, 4 декабря, в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Как сообщил TUT.BY Белгидромет Минприроды, нас ждет гололедица.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

«Утром и днем 4 декабря на большей части территории республики на дорогах ожидается гололедица», — рассказали синоптики.

Гололедица также ожидается на большей части Минской области и в Минске.

Рекомендации спасателей

Если нужно выйти на улицу, то лучше выбрать обувь на сплошной рельефной подошве. Передвигайтесь осторожно, наступая на всю подошву. Лучше выбирать безопасный маршрут, посыпанные песком дорожки, а где есть — держаться за поручни и стену. Пожилым людям следует брать с собой трость с резиновым наконечником или палку с заостренными шипами.

В случае, если падение неизбежно, нужно прижать руку к туловищу и сгруппироваться так, чтобы удар по возможности пришелся на бок. При этом лучше чуть присесть, чтобы снизить высоту падения. Перед тем как вставать, убедитесь, что нет травм. Если появилась боль или головокружение — не двигайтесь, вызовите скорую помощь или попросите прохожих о помощи.

Как сделать свою обувь более устойчивой? Самый простой способ — приклеить на сухую подошву лейкопластырь, но лучше прикрепить на каблуки металлические набойки. Дамам на это время стоит забыть о высоких каблуках, а тем более о шпильках.

Неопытным водителям лучше отказаться от поездок за рулем в этот день. А пешеходам, как всегда, - не нарушать правила, помня, что при гололедице тормозной путь на дороге еще более длинный.

О чем предупреждают медики

Зимой люди чаще всего получают травмы костей и суставов, и это случается во дворах, на тротуарах и мостовых, говорит Юлия Бородун. Так происходит по ряду причин: гололедица, рытвины и выбоины на дороге, неубранный слежавшийся снег.

Обычно граждане обращаются за помощью из-за переломов лучевой кости в типичном месте, а также с переломами лодыжек и ключицы, ушибами плечевой кости и костей голени, повреждениями связок голеностопного и коленного суставов.

Алкогольное опьянение усугубляет ситуацию: в 30% случаев имеются сопровождающие травмы. А зимой такое состояние может быть непосредственной причиной обморожения кистей и стоп.

«Нынешняя зима не станет исключением из правил. С выпадением первого снега обычно в 2−3 раза увеличивается частота обращений за помощью в медицинские учреждения по поводу травм. В основном это ушибы, в 15% случаев — переломы костей, а вывихи в 10% случаев», — рассказала TUT.BY Юлия Бородун.

В чем разница между гололедом и гололедицей?

Гололед и гололедица совершенно разные понятия. Первое — явление природы, второе — ее состояние.

Гололедица — это лед на поверхности, который появляется при понижении температуры в результате замерзания воды, образовавшейся при таянии снега и льда во время оттепели. При колебаниях температуры около нуля гололедица бывает довольно часто.

Гололед — это образование льда на земле, деревьях, проводах и других объектах, связанное с замерзанием дождя, выпадающего на холодную поверхность. Чаще всего гололед возникает при резком потеплении из изморози, когда теплый воздух проходит над сильно выхоложенной поверхностью. О гололеде обычно не вспоминают более 300 дней в году, но зато те 10−20 дней, когда он случается, долго не забывают. Это значительно более редкое и опасное явление, особенно для энергетиков и автомобилистов.

Гололед и гололедица часто возникают одновременно, так как им требуются примерно одинаковые погодные условия.