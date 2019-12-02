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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не сходило с уст политиков и экологов. Словарь Dictionary назвал слово года Прилагательное "экзистенциальный" становится словом года по версии онлайн-словаря английского языка Dictionary. Об этом сообщает сайт электронного сборника. ...

Прилагательное "экзистенциальный" становится словом года по версии онлайн-словаря английского языка Dictionary. Об этом сообщает сайт электронного сборника.Создатели словаря отмечают, что прилагательное имеет два значения. Согласно первому, экзистенциальный - это имеющий отношение к существованию. По другой трактовке, это что-либо действительно существующее и находящееся под угрозой. В этом году слово часто употребляли при обсуждении климатических изменений.