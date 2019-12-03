﻿ Бумажные протоколы в судах заменят на аудио- и видеoзапись. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бумажные протоколы в судах заменят на аудио- и видеoзапись

04.12.2019 10:36 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Депутаты в первом чтении приняли изменения в закон, по которому протоколы судебных заседаний будут заменены на аудио- и видеозапись.

— Основным источником информации о ходе судебного разбирательства должна стать аудио- и видеозапись, — объяснил суть изменений в закон заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович.

На бумаге во время заседания будет составляться лишь краткий протокол.

Возможность ведения текстового протокола будет сохранена лишь при невозможности вести аудио- и видеозапись, например, в том случае, если оборудование в зале суда вышло из строя.

Депутат Андрей Юницын поинтересовался, смогут ли суды обеспечить техническую возможность ведения аудио- и видеозаписи к моменту вступления закона в силу.

— Во всех судах уже есть техническая возможность хотя бы аудиофиксации, — заверил Валерий Калинкович.

Кроме того, залы судов будут оснащаться аппаратурой в течение 2020 года.

— К моменту вступления закона в действие вся система судов общей юрисдикции будет к этому готова, — сказал зампред Верховного суда.

Калинкович рассказал, что сам в течение семи лет составлял бумажные протоколы судебных заседаний.

— Я знаю, что это такое в реальной жизни. Мы ждем нового подхода.

 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутаты в первом чтении приняли изменения в закон, по которому протоколы судебных заседаний будут заменены на аудио- и видеозапись.
 
Новости дня
Новости общества
 
Состоялось открытие XXI Республиканского турнира юных математиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика