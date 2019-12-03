Бумажные протоколы в судах заменят на аудио- и видеoзапись

Источник материала: Tut.by

Депутаты в первом чтении приняли изменения в закон, по которому протоколы судебных заседаний будут заменены на аудио- и видеозапись.

— Основным источником информации о ходе судебного разбирательства должна стать аудио- и видеозапись, — объяснил суть изменений в закон заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович.

На бумаге во время заседания будет составляться лишь краткий протокол.

Возможность ведения текстового протокола будет сохранена лишь при невозможности вести аудио- и видеозапись, например, в том случае, если оборудование в зале суда вышло из строя.

Депутат Андрей Юницын поинтересовался, смогут ли суды обеспечить техническую возможность ведения аудио- и видеозаписи к моменту вступления закона в силу.

— Во всех судах уже есть техническая возможность хотя бы аудиофиксации, — заверил Валерий Калинкович.

Кроме того, залы судов будут оснащаться аппаратурой в течение 2020 года.

— К моменту вступления закона в действие вся система судов общей юрисдикции будет к этому готова, — сказал зампред Верховного суда.

Калинкович рассказал, что сам в течение семи лет составлял бумажные протоколы судебных заседаний.

— Я знаю, что это такое в реальной жизни. Мы ждем нового подхода.