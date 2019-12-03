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Бумажные протоколы в судах заменят на аудио- и видеoзапись
04.12.2019 10:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Депутаты в первом чтении приняли изменения в закон, по которому протоколы судебных заседаний будут заменены на аудио- и видеозапись.
— Основным источником информации о ходе судебного разбирательства должна стать аудио- и видеозапись, — объяснил суть изменений в закон заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович.
На бумаге во время заседания будет составляться лишь краткий протокол.
Возможность ведения текстового протокола будет сохранена лишь при невозможности вести аудио- и видеозапись, например, в том случае, если оборудование в зале суда вышло из строя.
Депутат Андрей Юницын поинтересовался, смогут ли суды обеспечить техническую возможность ведения аудио- и видеозаписи к моменту вступления закона в силу.
— Во всех судах уже есть техническая возможность хотя бы аудиофиксации, — заверил Валерий Калинкович.
Кроме того, залы судов будут оснащаться аппаратурой в течение 2020 года.
— К моменту вступления закона в действие вся система судов общей юрисдикции будет к этому готова, — сказал зампред Верховного суда.
Калинкович рассказал, что сам в течение семи лет составлял бумажные протоколы судебных заседаний.
— Я знаю, что это такое в реальной жизни. Мы ждем нового подхода.
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Депутаты в первом чтении приняли изменения в закон, по которому протоколы судебных заседаний будут заменены на аудио- и видеозапись.
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