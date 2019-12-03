Состоялось открытие XXI Республиканского турнира юных математиков

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Мероприятие проходит с 3 по 7 декабря 2019 года в Минском областном институте развития образования.

В турнире принимают участие 16 команд из разных областей. Три команды представляют учреждения образования республиканского подчинения, четыре – Минскую область (Боровлянская гимназия, гимназия № 1 г. Воложина, средняя школа № 3 г. Солигорска и Смолевичская районная гимназия), три – столицу. Две команды приехали из Гомельской области, по одной – из Витебской и Гродненской областей. Кроме того, в турнире пробуют свои силы две российские команды — из Москвы и Санкт-Петербурга.

В течение нескольких дней участники будут состязаться в умении решать математические задачи исследовательского характера, грамотно и убедительно представлять полученные результаты, аргументированно отстаивать свою точку зрения в публичных дискуссиях.

Финал мероприятия пройдет в субботу, 7 декабря, по его результатам будет определен сильнейший коллектив. По итогам турнира отберут кандидатов в сборную Республики Беларусь для участия в XII Международном турнире юных математиков, который состоится в июле 2020 года в Грузии.

Начиная с 2009 года, проводятся международные турниры юных математиков, порядок проведения которых основан на белорусских правилах. Участие в международных турнирах сборных Республики Беларусь является самым успешным среди всех стран-участниц этих соревнований: за 11 лет наши команды завоевали 15 медалей: 7 золотых (дипломы I степени), четыре серебряные (дипломы II степени) и четыре бронзовые (дипломы III степени). В последние 4 года в международных турнирах принимают участие по две команды, представляющие нашу республику, и все с медалями.

http://minsk-region.gov.by