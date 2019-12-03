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В строительстве железной дороги до «Великого камня» может поучаствовать Всемирный банк

04.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

«Мы в начале важной для нас работы по подготовке амбициозного инвестиционного проекта по организации скоростного пассажирского железнодорожного сообщения Минск — индустриальный парк «Великий камень». Не стану скрывать: мы обсуждаем этот проект и с другими финансовыми институтами, ищем наиболее оптимальные варианты структурирования этой сделки. В любом случае хотим пригласить ЕБРР для участия в этом проекте», — сказал Сергей Румас.

Юрген Ригтеринк в свою очередь позитивно оценил участившиеся в последнее время контакты банка с представителями Беларуси. В силу объема операций за последние годы в портфеле ЕБРР Беларусь стала одной самых значимых стран для банка, подчеркнул он.

В Беларуси рассматривают реализацию проекта организации скоростного железнодорожного сообщения Минск — Городище — Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» — Национальный аэропорт Минск.

www.mlyn.by

 
Теги: Минск
 
 
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Правительство предложило Европейскому банку реконструкции и развития поучаствовать в строительстве железной дороги из Минска в «Великий камень». Об этом шла...
 
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