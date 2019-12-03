В Крупках задержали магазинного вора: он украл ключи с чипом и отключил сигнализацию

Источник материала: Tut.by

Курьезный случай произошел поздно вечером 1 декабря в Крупках. На пульт наблюдения местного отдела охраны поступил сигнал: в одном из магазинов кто-то без предупреждения выключил сигнализацию. Оказалось, «засекли» воришку. Об этом сообщае т пресс-служба МВД.





Около 23.00 поступил сигнал, что кто-то выключил сигнализацию в одном из магазинов. Иногда это делали продавцы или владельцы торговых точек — но всегда предупреждали дежурных милиционеров. А тут никто не позвонил.

На место выехала группа задержания и обнаружили в магазине пьяного мужчину.

«Он намеревался вынести выручку и товары, в том числе спиртное. Оказалось, мужчина уже украл часть продуктов, которые спрятал за гаражами недалеко от магазина», — рассказал замначальника Крупского отдела Департамента охраны МВД Виталий Ерошенко.





Известно, что 44-летний фигурант — неоднократно судимый и без определенного места жительства. Накануне он пришел к сестре в гости, которая работает продавцом в магазине. Дождавшись после застолья, когда та уснет, мужчина украл ключи с чипом.

Сейчас задержанный находится в ИВС, в отношении него возбуждено уголовное дело о краже.