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В Витебской области запрещен выход на лед

04.12.2019 — Новости Общества | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

В Витебской области запрещен выход на лед
3 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебский облисполком принял распоряжение о запрете выхода на лед. В ближайшее время соответствующее решение на период становления льда будет принято на местах органами власти, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Такое решение обусловлено повышенной опасностью нахождения на водоемах, где толщина льда еще недостаточная, а также гибелью двух рыбаков. Несчастные случаи произошли 1 декабря в Городокском и Россонском районах. При себе мужчины не имели никаких средств спасения.

Профилактические беседы по данной теме также будут проведены в учреждениях образования.

По словам председателя областной организации ОСВОД Александра Мясоедова, в настоящее время толщина льда на водоемах области составляет порядка 3-4 см, до 7 см она считается небезопасной, выходить в это время на водоемы не рекомендуется. "В прошлом году в период становления льда пренебрежение правилами безопасности стоило жизни трем рыбакам", - подчеркнул Александр Мясоедов. Он также обратил внимание, что лед представляет сейчас особую опасность и в связи с выпавшим снегом, который замедляет его образование.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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3 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебский облисполком принял распоряжение о запрете выхода на лед. В ближайшее время соответствующее решение на период...
 
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