﻿ Футболки Милевского и Нехайчика из брестского «Динамо» выставлены на благотворительный аукцион. 21.by
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Футболки Милевского и Нехайчика из брестского «Динамо» выставлены на благотворительный аукцион

04.12.2019 14:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лидеры брестского «Динамо» Артем Милевский и Павел Нехайчик передали SPORT.TUT.BY свои гостевые футболки сезона, в котором Брест впервые стал чемпионом Беларуси, для выставления на благотворительном аукционе. Торги стартовали сегодня.


Артем Милевский последним среди брестских динамовцев подписал свою игровую футболку для благотворительного аукциона. Его автограф с «десяткой» расположился рядом с логотипом клуба

Вырученные от продажи футболки Артема Милевского средства пойдут на лечение воспитанника минского «Динамо» 14-летнего Максима Камаева в Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации в Аксаковщине.

Год назад Максиму диагностировали рак мозга. После операции, курса химиотерапии и лучевого лечения у подростка появились проблемы с речью и координацией, активностью правой руки.

Участвовать в аукционе с футболкой Артема Милевского



А вот игровую майку Павла Нехайчика мы выставляем на аукцион в пользу Артема Лавренко из Пинска. Он страдает из-за приобретенного в результате травмы головы ДЦП.

Артем — преданный поклонник пинской «Волны» и брестского «Динамо». Примечательно, что в чемпионском для брестчан матче против «Витебска» (1:0) Артем получил Кубок победителя первенства страны как раз из рук Нехайчика: расчувствовался и поцеловал заветный трофей.

Участвовать в аукционе с футболкой Павла Нехайчика


Сергей Кисляк (слева) ассистировал Александру Павловцу, который, как и его одноклубники, расписался на футболке Павла Нехайчика для благотворительного аукциона


 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Вырученные с продажи футболки Артема Милевского средства пойдут на лечение воспитанника минского «Динамо» 14-летнего Максима Камаева.
 
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