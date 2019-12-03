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Футболки Милевского и Нехайчика из брестского «Динамо» выставлены на благотворительный аукцион
04.12.2019 14:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лидеры брестского «Динамо» Артем Милевский и Павел Нехайчик передали SPORT.TUT.BY свои гостевые футболки сезона, в котором Брест впервые стал чемпионом Беларуси, для выставления на благотворительном аукционе. Торги стартовали сегодня.
Вырученные от продажи футболки Артема Милевского средства пойдут
Год назад Максиму диагностировали рак мозга. После операции, курса химиотерапии и лучевого лечения у подростка появились проблемы с речью и координацией, активностью правой руки.
А вот игровую майку Павла Нехайчика мы выставляем на аукцион в пользу Артема Лавренко из Пинска. Он страдает из-за приобретенного в результате травмы головы ДЦП.
Артем — преданный поклонник пинской «Волны» и брестского «Динамо». Примечательно, что в чемпионском для брестчан матче против «Витебска» (1:0) Артем получил Кубок победителя первенства страны как раз из рук Нехайчика: расчувствовался и поцеловал заветный трофей.
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Вырученные с продажи футболки Артема Милевского средства пойдут на лечение воспитанника минского «Динамо» 14-летнего Максима Камаева.
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