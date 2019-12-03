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Могилёвские железнодорожники подарили глусской детворе новую игровую площадку

04.12.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Могилёвские железнодорожники подарили глусской детворе новую игровую площадку

Могилёвские железнодорожники подарили глусской детворе новую игровую площадку. Ее установили во дворе жилых домов № 98 и № 100 по улице Кирова в Глуске. Паровозик с вагончиками, домик-беседка в виде билетной кассы, комплекс с двумя горками, качалки на пружинках и другие игровые элементы — яркая тематическая площадка заметно преобразила двор и сразу пришлась по вкусу местной ребятне.


Могилёвские железнодорожники подарили глусской детворе новую игровую площадку

На приобретение игрового оборудования (его изготовили и установили специалисты минской компании СООО «КСИЛ-игроленд») Могилёвское отделение Белорусской железной дороги выделило 15 тысяч рублей, рассказала заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Глусского райисполкома Евгения Артёмчик. Это четвертый по счету объект для активных игр, который в этом году подарили юным жителям райцентра. Два из них находятся неподалеку друг от друга: в центральном парке и вблизи стадиона, третью площадку два месяца назад установили по улице Гагарина около жилых домов № 29 и № 35. Детская площадка по улице Кирова подходит для ребят разных возрастов, ее конструкции удобные и, главное, безопасные, отметила Евгения Артёмчик. Всё это позволит детям более интересно и разнообразно проводить время на свежем воздухе, остается дело за малым — беречь и содержать игровой объект в чистоте.

 
 
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Могилёвские железнодорожники подарили глусской детворе новую игровую площадку. Ее установили во дворе жилых домов № 98 и № 100 по улице Кирова в Глуске. Паровозик...
 
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