Источник материала: Радзiма





Могилёвские железнодорожники подарили глусской детворе новую игровую площадку. Ее установили во дворе жилых домов № 98 и № 100 по улице Кирова в Глуске. Паровозик с вагончиками, домик-беседка в виде билетной кассы, комплекс с двумя горками, качалки на пружинках и другие игровые элементы — яркая тематическая площадка заметно преобразила двор и сразу пришлась по вкусу местной ребятне.







На приобретение игрового оборудования (его изготовили и установили специалисты минской компании СООО «КСИЛ-игроленд») Могилёвское отделение Белорусской железной дороги выделило 15 тысяч рублей, рассказала заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Глусского райисполкома Евгения Артёмчик. Это четвертый по счету объект для активных игр, который в этом году подарили юным жителям райцентра. Два из них находятся неподалеку друг от друга: в центральном парке и вблизи стадиона, третью площадку два месяца назад установили по улице Гагарина около жилых домов № 29 и № 35. Детская площадка по улице Кирова подходит для ребят разных возрастов, ее конструкции удобные и, главное, безопасные, отметила Евгения Артёмчик. Всё это позволит детям более интересно и разнообразно проводить время на свежем воздухе, остается дело за малым — беречь и содержать игровой объект в чистоте.