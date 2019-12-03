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В Минске мужчина не расплатился за покупку и на него вызвали милицию, а он лег и позвонил в скорую

04.12.2019 15:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В торговом центре Galileo произошел инцидент: на мужчину, который «забыл» заплатить за куртку, вызвали милицию, а он лег на пол и вызвал себе скорую помощь. Подробности сообщает пресс-служба МВД.


Скриншот из видео пресс-службы МВД

Вечером в торговом центре мужчина примерил куртку и решил уйти не расплатившись за покупку. Работники магазина остановили мужчину и вызвали милицию, но тот лег на пол и сам себе вызвал скорую помощь.

Медикам он рассказал, что проглотил заточенные монеты. Рентген подтвердил: в желудке у мужчины действительно находятся металлические предметы.

Мужчине оказана медицинская помощь, а по факту хищения проводится проверка.

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Теги: Минск
 
 
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Медикам он рассказал, что проглотил заточенные монеты. Рентген это подтвердил.
 
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