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В Минске мужчина не расплатился за покупку и на него вызвали милицию, а он лег и позвонил в скорую
04.12.2019 15:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В торговом центре Galileo произошел инцидент: на мужчину, который «забыл» заплатить за куртку, вызвали милицию, а он лег на пол и вызвал себе скорую помощь. Подробности сообщает
Вечером в торговом центре мужчина примерил куртку и решил уйти не расплатившись за покупку. Работники магазина остановили мужчину и вызвали милицию, но тот лег на пол и сам себе вызвал скорую помощь.
Медикам он рассказал, что проглотил заточенные монеты. Рентген подтвердил: в желудке у мужчины действительно находятся металлические предметы.
Мужчине оказана медицинская помощь, а по факту хищения проводится проверка.
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Медикам он рассказал, что проглотил заточенные монеты. Рентген это подтвердил.
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