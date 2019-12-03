В Минске мужчина не расплатился за покупку и на него вызвали милицию, а он лег и позвонил в скорую

Источник материала: Tut.by

В торговом центре Galileo произошел инцидент: на мужчину, который «забыл» заплатить за куртку, вызвали милицию, а он лег на пол и вызвал себе скорую помощь. Подробности сообщает пресс-служба МВД .



Скриншот из видео пресс-службы МВД

Вечером в торговом центре мужчина примерил куртку и решил уйти не расплатившись за покупку. Работники магазина остановили мужчину и вызвали милицию, но тот лег на пол и сам себе вызвал скорую помощь.

Медикам он рассказал, что проглотил заточенные монеты. Рентген подтвердил: в желудке у мужчины действительно находятся металлические предметы.

Мужчине оказана медицинская помощь, а по факту хищения проводится проверка.